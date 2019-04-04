Людмила Эдгамовна Садыкова: Медицинский центр «XXI век»

Работа детским врачом для Людмилы Эдгамовны — это не просто профессия, а образ жизни. У нее настоящий талант находить подход к детям. Для малышей она не врач, а добрая фея, которая всегда поможет.

Доктором она работает уже 22 года. 13 из них лечит маленьких петербуржцев в «Медицинском центре «XXI век».

По словам Людмилы Садыковой, когда она видит счастливых и здоровых детей, понимает, что выбрала правильный путь.

—Однажды после новогодних праздников трёхлетняя Сашенька принесла пять конфеток из своего подарка и вручила мне со словами: «Это тебе к чаю! Только одну в день!» Дети сладкоежки, поэтому я им всегда говорю, что можно только одну конфетку в день. Слушаются! — вспоминает с улыбкой доктор.

Ее любят не только дети, но и благодарные родители. Они отзываются о ней как о грамотном враче, который внимателен к деталям, ничего не упустит и всегда «докопается» до первопричины недуга.

Поэтому многие родители ведут ребёнка именно к доктору Садыковой. Более того, в 2014 году доктор победила в городском конкурсе народного признания среди детских врачей Петербурга «Наш любимый врач».

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Мечта детства! С трёх лет хотела лечить детей. У меня было много кукол и мишек, они стали моими первыми пациентами. Уколы им делала, справки выписывала. Надо сказать, это были очень хорошие пациенты, которые всегда выполняли все назначения врача.

—Насколько актуальна педиатрия для жителей Петербурга?

—Она важна для любого города. Для Северной столицы — особенно, так как погодные условия, ритм и условия жизни в мегаполисе, экология, продукты питания способствуют частым болезням маленьких петербуржцев.

Ежегодно врачи видят рост заболеваемости как банальными инфекциями (ОРВИ, ОРЗ), так и инфекциями, которые раньше и не встречали, а изучали только по учебнику (коклюш, корь).

—Какие симптомы говорят о том, что пора отвести ребёнка к педиатру?

—Есть профилактические осмотры: для детей до года это обязательный ежемесячный осмотр, после года — раз в три месяца, далее — раз в полгода. Но если родителей что-то настораживает, необходимо как можно раньше показаться врачу. Это может обойтись гораздо дешевле, чем лечить запущенное заболевание.

—Какие открытия в педиатрии вы считаете самыми полезными?

—Диагностика шагнула далеко вперед, что значительно облегчает работу врача. Сегодня точно можно сказать, что за вирус или бактерия является причиной заболевания, и назначать лечение, которое будет действовать на конкретного возбудителя. Существуют вакцины практически от всех опасных инфекций. Нужно только, чтобы родители понимали их необходимость. Я начинала свою карьеру с реанимации и видела, как на глазах уходят детки, которым либо в силу возраста, либо из-за отказа родителей не сделали прививку...

Развивается профилактический подход — прием витамина Д и ОМЕГА-3, вакцинация, соблюдение правил личной гигиены, разумный подход к питанию, активный образ жизни. К слову, роль витамина Д доказана не только в профилактике рахита и иммунодефицитных состояний, но и ряда серьезных заболеваний: инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения, заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

— Пациент: «Доктор, у вас есть диплом врача?» Доктор: «Конечно, 126 серий «Интернов» и семь сезонов «Доктора Хауса».

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