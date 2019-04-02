Моноспектакль «Люка» - поэтическая история любви Александра Печерского: 11 апреля в Парке Культуры и Чтения "Буквоед"

11 апреля в 19.00 в Парке Культуры и Чтения "Буквоед" на Невском, 46 состоится мероприятие, посвященное международному Дню памяти освобождения узников концлагерей "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского".

Впервые петербургской публике будет представлен моноспектакль «Люка» по одноименной мистической поэме Марка Гейликмана. Зрители услышат поэтическую историю любви Александра Печерского (руководителя единственного в истории успешного побега из нацистского лагеря смерти «Собибор») и голландской узницы Люки, которую он называл «музой восстания». Поэма прозвучит в исполнении автора - российского поэта и общественного деятеля Марка Гейликмана, под пронзительный аккомпанемент флейты, играющей музыку современных петербургских композиторов.

Михаил Эдельштейн.

После спектакля состоится встреча с авторами книг: «Собибор: восстание в лагере смерти", "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского" и "Собибор. Хроника восстания в лагере смерти". Об изданиях расскажут авторы: Илья Васильев (соавтор сценария, креативный продюсер фильма “Собибор”); Михаил Эдельштейн (научный директор фонда А. Печерского); Марк Гейликман (автор поэмы "Люка", которая вошла в книгу "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского") и Юлия Макарова (Генеральный директор фонда А.Печерского).

Юлия Макарова.

СПРАВКА

Моноспектакль «Люка» - это поэтическая история любви Александра Печерского (руководителя единственного в истории успешного побега из нацистского лагеря смерти «Собибор») и голландской узницы Люки, которую он называл «музой восстания». Cпектакль поставлен по одноименной мистической поэме и исполняется автором - российским поэтом и общественным деятелем Марком Гейликманом. Поэма звучит под пронзительный аккомпанемент флейты, играющей музыку современных петербургских композиторов.

Мистическая поэма “Люка” была написана автором в 2011 году и вошла в книгу «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Книга, переведенная впоследствии на иврит, украинский, белорусский, польский, словацкий и немецкий языки, дала старт международному проекту по увековечению памяти героев Собибора и созданию фонда Александра Печерского. В 2018 году поэма вошла в книгу “Собибор: возвращение подвига Александра Печерского”. Как отмечает сам автор, «очень важно, чтобы эта история не затерялась и заняла достойное место в военных летописях и в списке подвигов героев антифашистского сопротивления».

- В начале 2011 года я случайно услышал рассказ о мало кому известном тогда в нашей стране подвиге Александра Печерского в нацистском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года. И эта история показалась мне исключительно знаковой. Я подумал, что она может стать примером для ныне живущих людей и будущих поколений. Примером истинной любви, примером подлинной отваги и служения долгу. Александр Печерский сделал настоящим подвигом не только само восстание в лагере смерти, но и всю свою последующую жизнь. Все свои силы до конца он отдавал простой человеческой борьбе со злом, тому, чтобы эти ужасные события не были забыты, тому, чтобы то, что он и его товарищи видели и пережили, больше никогда не могло повториться. Рассуждая таким образом, я довольно быстро той же весной написал поэму и назвал ее "Люка", попытавшись вложить в этот текст свои впечатления и задачи, - Марк Гейликман.