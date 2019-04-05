За янтарем и философией: блогеры едут в Калининград

Уже завтра два экипажа блогеров и журналистов отправятся из Москвы в самый западный регион нашей необъятной страны - край рыцарских орденов, средневековых баллад и неприступных замков, а также золотых песчаных дюн, обдуваемых прохладным ветром с Балтийского моря.

- Увидев наш насыщенный десятидневный маршрут, министерство по культуре и туризму Калининградской области даже удивилось такой глубине освоения региона и согласилось помочь, открыв двери знаменитых замков и музеев, - отметил руководитель «Сообщества Питерских блогеров» и организатор автопробега Павел Прокофьев. - Мы едем не только в Калининград. В планах Светлогорск, Зеленоградск, Советск, Куршская и Балтийская коса. Соберем для читателей все янтарные жемчужины! Кстати, мы уже запустили онлайн-квест в соцсетях, где в игровой манере будем знакомить аудиторию Северо-Запада с интересными фактами о местах, в которых побывают наши экипажи.

Среди путешественников будет и журналист «Комсомолки» Илья Крушевский, вооруженный фотоаппаратом, квадрокоптером и, конечно, категорическим императивом Канта. Оперативно делиться с читателями впечатлениями от увиденного ему поможет цифровой партнер экспедиции - компания «МегаФон».

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КСТАТИ

Первая экспедиция проекта состоялась в начале марта. За две недели путешественники спели хит «Песняров» у резного палисада в Вологде, заглянули к Деду Морозу в Великий Устюг, посетили вотчину матушки Зимы в Яренске и покормили оленей в НарьянМаре - в общем, побывали в настоящей зимней сказке. Летом, через месяц после Калининграда, экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» заглянут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение - и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост, едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же виртуальную реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО.

- Благодаря поддержке Сбербанка и Политехнического университета в любом конце света можно будет увидеть буквально на ладони жемчужины Серебряного ожерелья, - добавил Павел Прокофьев.

Яков МОЛДАВАНСКИЙ