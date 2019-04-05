Проблему «бутылочного горлышка» на переезде на Энергетиков обсудят в РЖД

Решение проблемы знаменитого железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами обсудит в Москве на встрече главой ОАО РЖД Олегом Белозеровым врио губернатора Александр Беглов. Об этом он сообщил в ходе объезда Красногвардейского района. Этот район для него не новый: Александр Беглов в свое время жил на Ржевке, помнит 293 автобус и трамвай номер 10.

И многие проблемы местных жителей ему знакомы.

Переезд на проспекте Энергетиков - одна из больных тем района. Транспортные потоки в этой части сужаются до одной полосы в каждую сторону, а автомобили снижают скорость до минимальной для преодоления рельс. В результате очень быстро скапливается пробка. В часы пик она начинается от моста Энергетиков, с одной стороны, и от Партизанской улицы, с другой.

Переезд, по мнению Беглова, надо расширить и сделать его реконструкцию.

Основная же тема разговора с Белозеровым - центральный железнодорожный узел. С проектом его развития связаны большие инвестиции.

Сначала объезда Беглов осмотрел Заневский парк. Парк в 9 гектар был разбит в 1973 году на месте бывшей свалки. С 1998 года он носил название имени Валентины Терешковой. Жители района рассказали, что за парком ухаживают и у местных жителей он востребован. Но не хватает скамеек, урн, нет нормального освещения.

Это место известно еще и тем, что 21 августа 1963 года в результате стечения обстоятельств пассажирский самолёт Ту-124 приводнился на Неву напротив парка. Всего известен 21 случай управляемых вынужденных посадок пассажирских авиалайнеров на воду, в 10 из которых при посадке никто не погиб. Самолет совершал рейс по маршруту Таллин - Москва, на борту было 7 человек экипажа и 45 пассажиров. Все выжили.

Глава города решил, что здесь нужно открыть Аллею космонавтов. А в парк не просто облагородить, а полностью реконструировать в 2020 году, так как нужно сделать проект. Нужно продумать систему освещения, возможно, для молодежи, приобрести пару "умных" и "теплых" скамеек. Зону WiFi. Может быть, сделать потом и памятный знак истории Ту-124. А до сентября, по возможности, пригласить женщину-космонавта Валентину Терешкову в парк не имени.

- Она звезда, но не стала звездной. Скромная советская женщина, - сказал о Терешковой глава города.

Затем Александр Беглов осмотрел один из перспективных кварталов Setl Group. Компания завершила строительство жилого комплекса "ЗимаЛето". В Петербурге он известен тем, что оригинально оформлен цветными фасадами в соответствии с разными временами года. Комплекс из 5 домов около станции метро "Ладожская" рассчитан на 6 тысяч жителей, в нем построено 4136 квартир. Уже есть детский сад с бассейном на 190 детей и строится школа на 450 мест. Компания также благоустроила набережную Большой Охты.

На встрече с подрядчиками и жителями было решено, что школа откроется уже к 1 сентября, хотя её сдача планировалась к концу года.

Местные жители пожаловались на качество воды в кранах - она ржавая и мутная - и попросили обязать подрядчика установить систему фильтрации. Представители ГУП Водоканал сообщили, что содержание железа в местной воде в три раза превышает норму. Глава города поручил выяснить причину и решить проблему. А местное РУВД будет заниматься местными круглосуточными магазинами, которые по ночам продают алкоголь. В итоге в квартале по ночам собираются шумные компании.