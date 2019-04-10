ОБИ обновит все гипермаркеты в Санкт-Петербурге

Все гипермаркеты ОБИ в Санкт-Петербурге ждет полное обновление в рамках реализации глобального проекта по ремоделингу, который стартовал в 2017 году с обновления московских гипермаркетов сети. Все магазины ОБИ в Северной столице будут модернизированы в соответствии с концепцией, основанной на глубоком понимании потребностей и ожиданий покупателей. Первой «ласточкой» уже стал ОБИ Лахта, открытый в городе в 2006 году.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

В ОБИ Лахта была оптимизирована площадь отделов и их расположение, теперь они представлены в более логичной последовательности. Перестройка затронула не только торговый зал, но и все технические и инженерные системы магазина. Для презентации новых коллекций заменили часть торгового оборудования и построили шоу-румы с готовыми дизайнерскими решениями для ванных комнат.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

- Прошедший год стал для ОБИ очень успешным: в течение последних 12 месяцев по региону Санкт-Петербург мы наблюдаем стабильный двузначный рост, - отметил операционный директор ОБИ Россия Артур Кутритц. - Мы уверенно чувствуем себя на российском рынке, который остается для компании ключевым и приоритетным направлением. Но мы не останавливаемся на достигнутом и ищем различные возможности для дальнейшего развития, одной из которых является обновление магазинов.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Компания реализует проект обновления магазинов на собственные средства, которые рассчитывает окупить в течение двух лет. В целом инвестиции, направленные на ремоделинг всех гипермаркетов ОБИ в России, составят десятки миллионов евро.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

До конца 2019 года ремоделинг завершится в ОБИ Пулково и ОБИ Космонавтов, далее полное обновление ждет ОБИ Дыбенко и ОБИ Парнас. Согласно новой концепции, особое внимание будет уделено обслуживанию покупателей: увеличено количество сотрудников сервисных центров, расширена зона работы с онлайн-заказами и сервисом «Закажи и забери».

- Интернет-торговля составляет важную часть бизнеса ОБИ, при этом доля онлайн-продаж неуклонно растет, - добавил Артур Кутритц. - Существенная часть интернет-заказов приходится на Санкт-Петербург, где у нас работают 5 гипермаркетов, и Ленинградскую область. Онлайн-продажи в Санкт-Петербурге показывают впечатляющие темпы роста. В этом году мы продолжим развивать этот канал, делая акцент на удобстве покупателя, расширении предложения на сайте, использовании новых способов коммуникации.

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