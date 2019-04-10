2019-04-10T17:49:15+03:00
Общество

ОБИ обновит все гипермаркеты в Санкт-Петербурге

Ремоделинг магазинов в Северной столице станет одним из приоритетов компании в 2019 году
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Фото предоставлено компанией ОБИ.Фото предоставлено компанией ОБИ.
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Все гипермаркеты ОБИ в Санкт-Петербурге ждет полное обновление в рамках реализации глобального проекта по ремоделингу, который стартовал в 2017 году с обновления московских гипермаркетов сети. Все магазины ОБИ в Северной столице будут модернизированы в соответствии с концепцией, основанной на глубоком понимании потребностей и ожиданий покупателей. Первой «ласточкой» уже стал ОБИ Лахта, открытый в городе в 2006 году.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

В ОБИ Лахта была оптимизирована площадь отделов и их расположение, теперь они представлены в более логичной последовательности. Перестройка затронула не только торговый зал, но и все технические и инженерные системы магазина. Для презентации новых коллекций заменили часть торгового оборудования и построили шоу-румы с готовыми дизайнерскими решениями для ванных комнат.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

- Прошедший год стал для ОБИ очень успешным: в течение последних 12 месяцев по региону Санкт-Петербург мы наблюдаем стабильный двузначный рост, - отметил операционный директор ОБИ Россия Артур Кутритц. - Мы уверенно чувствуем себя на российском рынке, который остается для компании ключевым и приоритетным направлением. Но мы не останавливаемся на достигнутом и ищем различные возможности для дальнейшего развития, одной из которых является обновление магазинов.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Компания реализует проект обновления магазинов на собственные средства, которые рассчитывает окупить в течение двух лет. В целом инвестиции, направленные на ремоделинг всех гипермаркетов ОБИ в России, составят десятки миллионов евро.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

До конца 2019 года ремоделинг завершится в ОБИ Пулково и ОБИ Космонавтов, далее полное обновление ждет ОБИ Дыбенко и ОБИ Парнас. Согласно новой концепции, особое внимание будет уделено обслуживанию покупателей: увеличено количество сотрудников сервисных центров, расширена зона работы с онлайн-заказами и сервисом «Закажи и забери».

- Интернет-торговля составляет важную часть бизнеса ОБИ, при этом доля онлайн-продаж неуклонно растет, - добавил Артур Кутритц. - Существенная часть интернет-заказов приходится на Санкт-Петербург, где у нас работают 5 гипермаркетов, и Ленинградскую область. Онлайн-продажи в Санкт-Петербурге показывают впечатляющие темпы роста. В этом году мы продолжим развивать этот канал, делая акцент на удобстве покупателя, расширении предложения на сайте, использовании новых способов коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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