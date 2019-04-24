Арбузы вместо боксерской груши и раки в собственном пруду: Николай Валуев поделился дачными лайфхаками

Кто бы мог предположить, что депутат Госдумы Николай Валуев увлекается дачей и посадками? Да-да, причем он не просто отдыхает на своем загородном участке, но еще и бьет рекорды: помимо традиционных ягод и овощей, выращивает арбузы, дыни и грибы. «Комсомолка» расспросила бывшего боксера-профессионала, как он ухаживает за огородом, чтобы добиться урожая.

На уборку территории всей семьей

- Ну вот сейчас весна. Первым делом мы всей семьей выйдем на субботник, - поделился Николай Сергеевич с «КП»-Петербург». - Каждый год берем в руки грабли, лопаты и убираем участок от старых листьев, снега и мусора, расчищаем траншеи, чтобы лишняя вода стекала с участка. Галина (супруга Николая Сергеевича - прим. Авт.) давно купила семена, дома уже пахнет рассадой. Кстати, для рассады у нас есть специальная установка, ею заправляет младший сын Сергей. Он умеет пользоваться всеми этими примочками - тут он главный!

На традиционную весеннюю уборку выходят всей семьей.

Свежие овощи семья Валуевых очень любит. Летом на столе каждый день зелень и все, что выросло на огороде: огурцы, помидоры, перцы. Кстати, по соседству с ними растут дыни и арбузы. В прошлом году лето было жарким, так что эти сладости поспели не хуже, чем на юге.

- Арбузы и дыни сажаем третий год. Они сладкие, по вкусу такие же, как астраханские, но вырастают небольшие - килограмма по четыре, - показывает руками Валуев. - Мне вообще нравится заниматься теплицей. Это мое любимое место - там свой климат и вкусно пахнет. В огороде, бывает, что-то сам подрезаю, слежу, как поспевает урожай. Но основную работу по саду делает моя жена и наш семейный садовник Олег.

Есть у депутата и настоящий яблоневый сад, который достоин отдельного внимания. Здесь много яблонь разных сортов: есть семилетние насаждения, а есть и постарше. Все ухоженные и дают отличный сладкий урожай.

- В том году показывал детям, как подрезать яблони. Им это интересно. В этом сезоне сами будут этим зан

Арбузы в теплице Валуевых не хуже южных.

иматься, - продолжает спортсмен. - Яблоки мы любим, едим все лето, из них жена варит компоты и повидло.

Любимая ягода - голубика

У троих детей Валуева - 17-летнего Гриши, 12-летней Ирины и 6-летнего Сергея - особых задач в огороде нет. Главная задача - хорошо учиться, посещать все кружки и заниматься спортом. А дома главное успеть отдохнуть.

- Правда, когда ягоды поспевают, собирать выходим всей семьей: крыжовник, смородина, брусника, вишня, малина, - перечисляет Николай Сергеевич. - Жена из всего этого делает вкусное варенье и джемы. А еще дети очень любят ходить по саду и есть ягоды прямо с веток - так ведь вкуснее.

Еще одна любимая ягода - жимолость. Из нее получается замечательный смузи - полезный витаминами и микроэлементами. Смузи семья пьет все лето, укрепляет иммунитет на зиму.

Яблоневый сад - это отдельная гордость.

- Еще у нас растет крупная голубика. До заготовок она не доживает, так как ее съедают первой, - улыбаются родители. - Она растет на уровне глаз и ее удобно собирать. Дети ходят по саду и едят ее просто так, да и мы с женой любим.

Помимо сладких заготовок, Галина делает еще любимое всей семьей лечо.

- Это у нас съедается в первую очередь! - смеется Валуев. - А вообще Галя настоящая хозяйка, у нее замечательно получаются соленые огурцы и помидоры.

По словам Николая Сергеевича, закатных банок с вареньями и соленьями хватает на всю зиму, даже остается, поэтому семья есть только свое.

Баню любит вся семья

У супруги Николая Сергеевича есть одна отдушина - свой цветочный уголок, где растут розы, пионы, гладиолусы, хризантемы, бегонии. За ними она ухаживает сама - никому не доверяет свои любимые растения.

А у главы семейства свой уголок. Это баня. Строили ее по особому проекту, поэтому и атмосфера тут особенная. Депутат топит ее сам, по белому. Топит часто, а в выходные к ним приезжают друзья и родственники. Банные посиделки давно стали традицией.

- Баня - это уже моя зона ответственности, - улыбается Николай Сергеевич. - Нет ничего лучше, чем в выходной посидеть в парилке и потом облиться холодной водой. Я всю семью к этому ритуалу приучил, они тоже его любят.

Есть лес рядом, но веники не собирают, их привозят друзья из Белоруссии - березовые и пихтовые.

- А за баней у меня мастерская. Редко, но бывает, могу что-то своими руками сделать, - добавил депутат. - Когда берусь за молоток, Гриша с Сережей тоже подключаются, им, как мужчинам, это всегда интересно.

Пруд на участке не замерзает круглый год

Есть у мужчин Валуевых еще одно общее увлечение - рыбалка. Благо недалеко от участка есть водоем - даже далеко ходить не надо, все рядом. Всего пара часов, и уже есть несколько хвостов к ужину. К слову, у семьи есть свой секрет, как точно вернуться домой с уловом. Это раритетные рыболовные снасти, которые достались Николаю Сергеевичу еще от отца. Они как талисман удачной рыбалки.

Пруд на участке Николая Валуева не замерзает круглый год.

К слову, надеяться, что выловят в реке золотую рыбку, Валуевы не стали и вырастили свою.

- Когда мы только задумались о строительстве дома, обнаружили на участке низину, которая все портила. Я долго думал, что с ней сделать, и решил организовать на этом месте пруд, - показывает на главное украшение своей территории Валуев. - Вырыл яму до крепкого грунта и постелил туда специальную мембранную ткань, которая не пропускает воду. Залил туда воду, запустил рыбу и раков. Они живут, размножаются и замечательно себя чувствуют круглый год. Я установил аэратор, который гоняет воду, поэтому зимой на пруду полынья: лед не замерзает - рыбе хорошо, так как есть воздух. А зимой я туда еще и ныряю после бани. Как говориться и нашим и вашим.

Кошки семьи Валуевых рады этому пруду даже больше, чем хозяева. Они повадились ходить к воде и вылавливать рыбный деликатес себе на ужин. И, как правило, рыбалка у Маньки и двух котов, Пушка и Барсика, проходит не менее удачно, чем у их хозяина.

Жена Галина делает заготовки, которых хватает на всю зиму.

Собственные белые грибы в огороде

Еще одно семейное занятие - прогулки по лесу с двумя собаками, лабрадором Йетти и шпицем Лави. Особенно осенью, ведь буквально в нескольких шагах от дома есть грибные места, и Николаю Сергеевичу о них хорошо известно.

- Разбираться в грибах ребят учила моя мама. Поганки домой они точно не принесут, - хвастается Валуев. - Дети леса не боятся, могут и одни сходить.

Но если лесные грибы можно собирать только в определенный период, то свои - в любой удобный момент. Именно поэтому Валуевы выращивают их у себя на участке. И не какие-нибудь там простые, а благородные: белые, подберезовики и маслята. В прошлом году намариновали целых восемь литров, плюс все лето готовили из них грибовницу и жареху.

- Причем технология простая: осенью старые грибы, которые мы принесли из леса, измельчаем, заливаем теплой водой, бросаем туда дрожжи, - диктует нам Валуев. - Надо дать настояться неделю, а потом вылить все это в траву под деревья. Там образуется грибница и вырастают грибы. А потом Сережа ходит и собирает их.

Рецепты от семьи Валуевых:

Лечо

НАДО: по 1 кг болгарского перца, моркови, по 0,5 кг лука и помидор, растительное масло, соль и перец по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Лук и морковь очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь - крупной соломкой. 2. Болгарский перец помыть, срезать плодоножку, очистить от семян и нарезать. 3. Помидоры помыть, удалить плодоножку и нарезать. 4. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и добавить нарезанный лук. Когда он станет прозрачным, добавить морковь. Обжаривать все вместе минут 5. 5. Добавить к луку и моркови нарезанные болгарский перец и помидоры. Посолить и поперчить по вкусу. 6. Все вместе кипятить около 15-20 минут. 7. Закрутить в банки на зиму.

Смузи из жимолости

НАДО: ягоды жимолости и другие фрукты и ягоды по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Все промыть, очистить от косточек и семян, если есть. 2. Хорошо взбить в блендере. 3. По вкусу можно добавить листочек мяты, мороженое, молоко, лед.

Жимолость отлично тонизирует, выводит из организма шлаки и укрепляет сосуды. В ней отличный набор биологически активных веществ, который замедляет процесс старения.