2019-04-24T18:51:26+03:00
Дом. Семья

Арбузы вместо боксерской груши и раки в собственном пруду: Николай Валуев поделился дачными лайфхаками

В огороде, как на ринге, важны умение и навык: тогда и урожай будет отличный
Людмила ИЛЬИНА
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Семья Валуева очень любит отдых на природе.Семья Валуева очень любит отдых на природе.
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Кто бы мог предположить, что депутат Госдумы Николай Валуев увлекается дачей и посадками? Да-да, причем он не просто отдыхает на своем загородном участке, но еще и бьет рекорды: помимо традиционных ягод и овощей, выращивает арбузы, дыни и грибы. «Комсомолка» расспросила бывшего боксера-профессионала, как он ухаживает за огородом, чтобы добиться урожая.

На уборку территории всей семьей

- Ну вот сейчас весна. Первым делом мы всей семьей выйдем на субботник, - поделился Николай Сергеевич с «КП»-Петербург». - Каждый год берем в руки грабли, лопаты и убираем участок от старых листьев, снега и мусора, расчищаем траншеи, чтобы лишняя вода стекала с участка. Галина (супруга Николая Сергеевича - прим. Авт.) давно купила семена, дома уже пахнет рассадой. Кстати, для рассады у нас есть специальная установка, ею заправляет младший сын Сергей. Он умеет пользоваться всеми этими примочками - тут он главный!

На традиционную весеннюю уборку выходят всей семьей.

На традиционную весеннюю уборку выходят всей семьей.

Свежие овощи семья Валуевых очень любит. Летом на столе каждый день зелень и все, что выросло на огороде: огурцы, помидоры, перцы. Кстати, по соседству с ними растут дыни и арбузы. В прошлом году лето было жарким, так что эти сладости поспели не хуже, чем на юге.

- Арбузы и дыни сажаем третий год. Они сладкие, по вкусу такие же, как астраханские, но вырастают небольшие - килограмма по четыре, - показывает руками Валуев. - Мне вообще нравится заниматься теплицей. Это мое любимое место - там свой климат и вкусно пахнет. В огороде, бывает, что-то сам подрезаю, слежу, как поспевает урожай. Но основную работу по саду делает моя жена и наш семейный садовник Олег.

Есть у депутата и настоящий яблоневый сад, который достоин отдельного внимания. Здесь много яблонь разных сортов: есть семилетние насаждения, а есть и постарше. Все ухоженные и дают отличный сладкий урожай.

- В том году показывал детям, как подрезать яблони. Им это интересно. В этом сезоне сами будут этим зан

Арбузы в теплице Валуевых не хуже южных.

Арбузы в теплице Валуевых не хуже южных.

иматься, - продолжает спортсмен. - Яблоки мы любим, едим все лето, из них жена варит компоты и повидло.

Любимая ягода - голубика

У троих детей Валуева - 17-летнего Гриши, 12-летней Ирины и 6-летнего Сергея - особых задач в огороде нет. Главная задача - хорошо учиться, посещать все кружки и заниматься спортом. А дома главное успеть отдохнуть.

- Правда, когда ягоды поспевают, собирать выходим всей семьей: крыжовник, смородина, брусника, вишня, малина, - перечисляет Николай Сергеевич. - Жена из всего этого делает вкусное варенье и джемы. А еще дети очень любят ходить по саду и есть ягоды прямо с веток - так ведь вкуснее.

Еще одна любимая ягода - жимолость. Из нее получается замечательный смузи - полезный витаминами и микроэлементами. Смузи семья пьет все лето, укрепляет иммунитет на зиму.

Яблоневый сад - это отдельная гордость.

Яблоневый сад - это отдельная гордость.

- Еще у нас растет крупная голубика. До заготовок она не доживает, так как ее съедают первой, - улыбаются родители. - Она растет на уровне глаз и ее удобно собирать. Дети ходят по саду и едят ее просто так, да и мы с женой любим.

Помимо сладких заготовок, Галина делает еще любимое всей семьей лечо.

- Это у нас съедается в первую очередь! - смеется Валуев. - А вообще Галя настоящая хозяйка, у нее замечательно получаются соленые огурцы и помидоры.

По словам Николая Сергеевича, закатных банок с вареньями и соленьями хватает на всю зиму, даже остается, поэтому семья есть только свое.

Баню любит вся семья

У супруги Николая Сергеевича есть одна отдушина - свой цветочный уголок, где растут розы, пионы, гладиолусы, хризантемы, бегонии. За ними она ухаживает сама - никому не доверяет свои любимые растения.

А у главы семейства свой уголок. Это баня. Строили ее по особому проекту, поэтому и атмосфера тут особенная. Депутат топит ее сам, по белому. Топит часто, а в выходные к ним приезжают друзья и родственники. Банные посиделки давно стали традицией.

- Баня - это уже моя зона ответственности, - улыбается Николай Сергеевич. - Нет ничего лучше, чем в выходной посидеть в парилке и потом облиться холодной водой. Я всю семью к этому ритуалу приучил, они тоже его любят.

Есть лес рядом, но веники не собирают, их привозят друзья из Белоруссии - березовые и пихтовые.

- А за баней у меня мастерская. Редко, но бывает, могу что-то своими руками сделать, - добавил депутат. - Когда берусь за молоток, Гриша с Сережей тоже подключаются, им, как мужчинам, это всегда интересно.

Пруд на участке не замерзает круглый год

Есть у мужчин Валуевых еще одно общее увлечение - рыбалка. Благо недалеко от участка есть водоем - даже далеко ходить не надо, все рядом. Всего пара часов, и уже есть несколько хвостов к ужину. К слову, у семьи есть свой секрет, как точно вернуться домой с уловом. Это раритетные рыболовные снасти, которые достались Николаю Сергеевичу еще от отца. Они как талисман удачной рыбалки.

Пруд на участке Николая Валуева не замерзает круглый год.

Пруд на участке Николая Валуева не замерзает круглый год.

К слову, надеяться, что выловят в реке золотую рыбку, Валуевы не стали и вырастили свою.

- Когда мы только задумались о строительстве дома, обнаружили на участке низину, которая все портила. Я долго думал, что с ней сделать, и решил организовать на этом месте пруд, - показывает на главное украшение своей территории Валуев. - Вырыл яму до крепкого грунта и постелил туда специальную мембранную ткань, которая не пропускает воду. Залил туда воду, запустил рыбу и раков. Они живут, размножаются и замечательно себя чувствуют круглый год. Я установил аэратор, который гоняет воду, поэтому зимой на пруду полынья: лед не замерзает - рыбе хорошо, так как есть воздух. А зимой я туда еще и ныряю после бани. Как говориться и нашим и вашим.

Кошки семьи Валуевых рады этому пруду даже больше, чем хозяева. Они повадились ходить к воде и вылавливать рыбный деликатес себе на ужин. И, как правило, рыбалка у Маньки и двух котов, Пушка и Барсика, проходит не менее удачно, чем у их хозяина.

Жена Галина делает заготовки, которых хватает на всю зиму.

Жена Галина делает заготовки, которых хватает на всю зиму.

Собственные белые грибы в огороде

Еще одно семейное занятие - прогулки по лесу с двумя собаками, лабрадором Йетти и шпицем Лави. Особенно осенью, ведь буквально в нескольких шагах от дома есть грибные места, и Николаю Сергеевичу о них хорошо известно.

- Разбираться в грибах ребят учила моя мама. Поганки домой они точно не принесут, - хвастается Валуев. - Дети леса не боятся, могут и одни сходить.

Но если лесные грибы можно собирать только в определенный период, то свои - в любой удобный момент. Именно поэтому Валуевы выращивают их у себя на участке. И не какие-нибудь там простые, а благородные: белые, подберезовики и маслята. В прошлом году намариновали целых восемь литров, плюс все лето готовили из них грибовницу и жареху.

- Причем технология простая: осенью старые грибы, которые мы принесли из леса, измельчаем, заливаем теплой водой, бросаем туда дрожжи, - диктует нам Валуев. - Надо дать настояться неделю, а потом вылить все это в траву под деревья. Там образуется грибница и вырастают грибы. А потом Сережа ходит и собирает их.

Рецепты от семьи Валуевых:

Лечо

НАДО: по 1 кг болгарского перца, моркови, по 0,5 кг лука и помидор, растительное масло, соль и перец по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Лук и морковь очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь - крупной соломкой. 2. Болгарский перец помыть, срезать плодоножку, очистить от семян и нарезать. 3. Помидоры помыть, удалить плодоножку и нарезать. 4. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и добавить нарезанный лук. Когда он станет прозрачным, добавить морковь. Обжаривать все вместе минут 5. 5. Добавить к луку и моркови нарезанные болгарский перец и помидоры. Посолить и поперчить по вкусу. 6. Все вместе кипятить около 15-20 минут. 7. Закрутить в банки на зиму.

Смузи из жимолости

НАДО: ягоды жимолости и другие фрукты и ягоды по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Все промыть, очистить от косточек и семян, если есть. 2. Хорошо взбить в блендере. 3. По вкусу можно добавить листочек мяты, мороженое, молоко, лед.

Жимолость отлично тонизирует, выводит из организма шлаки и укрепляет сосуды. В ней отличный набор биологически активных веществ, который замедляет процесс старения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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