Артем Вячеславович Горецкий: Медицинский центр «XXI век»

В медицине Артём Вячеславович уже 10 лет. Семь из них работает в Медицинском центре «XXI век».

Врачом он захотел стать ещё в школе, когда увлёкся естественными науками.

—Я знал, что прадед был военным фельдшером и прошел три войны. Впечатлили меня и произведения Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек»... — поделился доктор.

Как рассказали коллеги, Горецкий — молодой и перспективный специалист, ответственный врач, который доброжелателен и терпелив по отношению к пациентам. Он идет в ногу со временем, постоянно совершенствуя профессиональные навыки и осваивая новые методы лечения.

—От пациентов мы получаем только положительные отзывы о работе Артема Вячеславовича. По словам клиентов, он внимательный врач, который дает четкие и грамотные рекомендации и легко находит подход к любому пациенту. Особенно доктор нравится пациентам старшего поколения, — отметили в клинике.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Насколько актуальна кардиология для жителей Петербурга?

—Заболевания сердечно-сосудистой системы, к сожалению, занимают лидирующие позиции во всем мире. Особенно часто они встречаются в крупных городах, в том числе и в Петербурге. По данным Петростата, болезни системы кровообращения являются причиной 57% всех смертей в Северной столице. Большая часть моих пациентов – пациенты кардиологического профиля. Им требуются адекватное обследование, индивидуальный подход к подбору терапии и динамическое наблюдение.

—Какие симптомы должны подсказать, что пора посетить кардиолога?

—Беспричинное учащение или замедление пульса, повышение артериального давление, отёчность ног и боли в грудной клетке — повод обратиться к кардиологу.

В идеале нужно для профилактики посещать терапевта, кардиолога, уролога, гинеколога, невролога и других специалистов раз в год. Учитывая современные технологии и качество обслуживания в негосударственных клиниках, это не займёт много времени, зато поможет диагностировать патологию на ранней стадии. Но поскольку большинство обращается к докторам лишь в критических ситуациях, я бы рекомендовал хотя бы терапевта посещать регулярно, раз в году. Это врач общей направленности, если его что-то насторожит, он направит к более узкому специалисту.

—Какие последние открытия в кардиологии вы считаете самыми полезными?

—Развитие в нашем городе системы ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и стремительный прогресс кардиохирургической помощи нуждающимся пациентам. Хочется отметить активное развитие диагностики ишемической болезни сердца. Широкое распространение в городе нагрузочных ЭКГ тестов, особенно тестов с визуализацией миокарда, а также стремительное распространение и развитие методики коронароангиографии. Данные исследования на сегодняшний день являются золотым стандартом диагностики этого заболевания и включены в международные и Российские клинические рекомендации. Сейчас пациенты имеют возможность в максимально быстрые сроки проходить эти исследования, что ещё 8-10 лет назад было достаточно проблематично. Развитие кардиохирургической помощи позволяет улучшить качество жизни пациентов, продлить жизнь «тяжёлым» пациентам, предотвратить развитие фатальных осложнений в острый период развития сосудистого заболевания, проводить большой спектр вмешательств (стентирование, аорто-коронарное шунтирование, имплантацию искусственных водителей ритма, протезирование клапанов, пересадку сердца и т.д.), что снижает риск развития тяжёлых коронарных событий. Всё это позволяет снизить смертность и риски повторных госпитализаций.

—Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

—Чтить традиции петербургской медицины, науки и образования.

—Есть ли у вас любимый фильм о врачах?

—«На всю оставшуюся жизнь…» Это экранизация повести Веры Пановой «Спутники».

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