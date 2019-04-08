«Эта была не его идея»: Ольга Старовойтова рассказала об участии «ночного губернатора» Петербурга в убийстве сестры

«Политиков нужно менять так же часто, как и пеленки, а главное, по той же самой причине», - безапелляционно заявляла депутат Госдумы Людмила Старовойтова. Парламентарий была жесткой в своей оценках и всегда говорила прямо о том, что думала. Это и сыграло ключевую роль в ее судьбе. 20 ноября 1988 года Старовойтову расстреляли в парадной в Петербурге. Под пули попал и ее помощник. Убийцы свою работу сделали. И Галина Старовойтова замолчала навсегда. А заказчика преступления ищут до сих пор.

«КИЛЛЕР В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ»

В тот роковой день Галина Старовойтова прилетела в Петербург из Москвы. В Пулково Старовойтову встретил ее помощник Руслан Линьков. Вместе с ним депутат поехала домой. Парламентарий даже не предполагала, что киллеры "вели" ее от самого аэропорта. За Старовойтовой, по версии следствия, следил бандит Сергей Мусин. О приезде парламентария он сообщил бывшему сотруднику ГРУ Юрию Колчину. Чекист, по версии следствия, и отдал приказ убийцам устранить депутата.

Галина Старовойтова была убита в 1998 году.Фото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Виталий Акиншин и Олег Федосов поджидали Старовойтову возле дома. Встретить ее оставалось делом техники.

В парадной киллеры устроили настоящий маскарад. Один из них, чтобы запутать следы, надел парик и платье. Галину Старовойтову должен был убить Олег Федосов. У него был в руках пистолет-пулемет. Переодетый напарник по задумке должен был отвлечь внимание на себя. Но автомат после первого выстрела дал осечку. Поэтому киллеру в платье ничего не оставалось, как доделать все самому.

Киллеры не оставили Старовойтовой шансов выжить - добивали контрольным выстрелом. После этого скрылись. Колчин, получивший ранения, в тот момент был в сознании. Его звонок в милицию есть в уголовном деле:

- Только что было покушение на Старовойтову, - тихо шептал в трубку помощник депутата. Фамилию ему пришлось повторить несколько раз. Уж слишком сильный шок был по ту сторону. - Канал Грибоедова, 91.Она лежит на земле в парадной. Быстро машину. В меня тоже стреляли только что. Двое неизвестных.

«СПАС ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ В УБИЙСТВЕ»

Сразу же после убийства в Петербург прилетел министр внутренних дел Сергей Степашин. Расследованием занялись следователи петербургского УФСБ. Через два года силовики задержали восьмерых причастных к убийству депутата. В 2005 году Виталий Акишин был приговорен к 23 годам колонии, его напарника Федосова так и не нашли. А организатор Колчин получил двадцать лет строгого режима.

Но осужденные были лишь исполнителями. Главный же вопрос был – кому помешала Галина Старовойтова. И здесь сомнений у следствия не было. Убийство депутата не было бытовым.

Депутата убили в параднойФото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Лишь в 2013 году следствие предъявило обвинения одному из организаторов убийства. Им оказался депутат Госдумы Михаил Глущенко. Его личность уже была известна следователям. Он также обвинялся в вымогательстве и убийстве троих россиян, в числе которых был депутат Госдумы Вячеслав Шевченко.

Глущенко был одним из предполагаемых лидеров тамбовской преступной группировки. А «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков-Кумарин его приятелем. Якобы тот даже спас Кумарину жизнь. Когда в 1994 году киллеры выпустили в Барсукова одиннадцать пуль, криминальный авторитет потерял руку. Хотя все могло быть намного плачевнее. По одной из версий, Глущенко заплатил врачам, чтобы те любой ценой спасли Кумарина, пригрозив - иначе пойдете на тот свет вслед за своим пациентом.

И Кумарин выжил. А Глущенко позже стал одним из главных свидетелей против него.

- Старовойтова никак меня не волновала, и лично я против нее ничего не имел, - расскажет Глущенко на допросе. - Но ослушаться не мог. Он для меня был, как «всемогущее божество».

Сам Кумарин свою вину отрицаетФото: Артем КИЛЬКИН

Такие показания позже Глущенко даст на своего товарища Барсукова-Кумарина. Свои слова он даже подтвердит на полиграфе.

Когда соратники стали давать показания на Кумарина, поползли слухи, что он и есть заказчик убийства. По одной из выдвигаемых версий, кровавая расправа была нужна, чтобы завладеть властью над парламентом Петербурга. Многие считали, что почти все чиновники города находились под влиянием «ночного губернатора», но Старовойтова ему противостояла.

Правда, с обвинение Кумарину следствие тянуло. Силовики ждали, когда закончится другой суд над Барсуковым. Недавно «ночного губернатора» Петербурга признали виновным в организации преступного сообщества. Авторитета приговорили к 24 годам колонии строгого режима. На суде после приговора обсуждалось и дело Старовойтовой.

- Обвинения нам не предъявили, но мы ждем их, - делился адвокат Кумарина Сергей Афанасьев.

«УБИЙСТВО ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ МОТИВОВ».

И вот спустя 20 лет следствие все-таки предъявило обвинение Кумарину. Правда, не в заказе убийства, а в организации.

- Он обвиняется в организации убийства в интересах неустановленного лица, - пояснил «КП-Петербург» Сергей Афанасьев. – Проблемы у следствия были в том, чтобы мотив указать. Они придумывали, но не смогли. В итоге мы имеем - неустановленное лицо. Сам мой подзащитный вину не признает. А что признавать? В голове даже не укладывается, откуда там Барсуков. Там ему делать нечего. Он не при чем. Глущенко – депутат, Шевченко - депутат. Старовойтова им все время в лицо бросала – «вы там бандиты». Вот и было исполнено убийство. Причем тут Барсуков? Его ко всему хотят прикрепить. Они его делали заказчиком. А теперь не нашли мотив, сделали его соучастником.

Заказчик преступления так и не установленФото: Дмитрий СМИРНОВ

К слову, в то, что Кумарин не заказчик преступления, верит и сестра Старовойтовой.

- Неустановленное лицо – там сложный язык, канцелярит, - делится Ольга Старовойтова. – Ошибочно говорить, что Кумарин - заказчик. Вовсе нет. И это очень важно. Организаторов может быть хоть 50, но интересен заказчик. Кумарин мог быть организатором, почему бы и нет. Мог быть, кто угодно. Я совершенно не в курсе его мотивов и не хочу выдумывать. У нее никаких отношений с Кумариным не было. Это бандиты. В чем был его бизнес? Наверное, Барсуков был заинтересован в том, чтобы Галина замолчала. Но чтобы это была его идея, не получается. Он отрицает все. Посмотрим, что будет дальше. Ничего радикально нового в деле пока нет. Остается надеяться, что заказчика найдут. Я 20 лет этим живу.

Таинственный заказчик пока так и не найден. В уголовном деле о нем лишь один намек – возможные политические мотивы.

СПРАВКА «КП»

Владимир Кумарин родился 15 февраля 1956 года в селе Александровка Тамбовской области. Отслужив в армии, поступил в Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «Оптико-физические приборы» Через некоторое время ушёл из института, стал работать швейцаром в ресторане, а затем барменом. Первую судимость Кумарин получил в 1985 году, когда на его квартире были обнаружены патроны и поддельные документы. Освободившись в 87-ом году, Владимир Кумарин вернулся в Ленинград и собрал бригаду из своих земляков, уроженцев Тамбовской области. В 94-ом году пережил покушение, но лишился правой руки.

Влияние тамбовских на жизнь Петербурга в 90-е и в начале нулевых было настолько серьезным, что Кумарина называли ночным губернатором города. Он входил число учредителей предприятия «Киришинефтеоргсинтез», был вице-президентом «Петербургской топливной компании», имел крепкие связи со Смольным, работал помощником депутата Госдумы Александра Невзорова. В 2007 году Владимира Кумарина арестовали по обвинению в мошенничестве. В 2009-ом - дали 14 лет колонии. Три года спустя признали винновым в вымогательстве у владельцев торгового комплекса «Елизаровский», дали 15 лет. Еще через год начали судить по делу о покушении на владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, дали 23 года колонии. Кроме того, обвиняемый в убийстве Галины Старовойтовой бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко назвал заказчиком убийства именно Владимира Кумарина.