2019-04-08T17:32:53+03:00
Общество

Самый большой «Перекресток» открылся в Петербурге

В супермаркете на проспекте Большевиков представлено более 21 тысячи наименований товаров, а покупки можно сканировать самостоятельно
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Самый большой «Перекресток» открылся в Петербурге.Самый большой «Перекресток» открылся в Петербурге.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Супермаркет «Перекресток» экспериментального, большого формата открылся на проспекте Большевиков, 32. Потягаться с ним по размеру пока может только аналогичный магазин в Старом Осколе.

Конечно, преимущество этого «Перекрестка» не в самой площади, которая, к слову, составляет целых три тысячи квадратных метров, а в том, что на ней уместилось. Впечатляют даже сухие цифры: 21 тысяча наименований товаров и 29 касс, которые «подстраиваются» под поток покупателей благодаря системе видеонаблюдения. Если появляется хотя бы намек на очередь, открываются еще несколько лент.

Оплачивать покупки по старинке совсем не обязательно, в новом магазине внедрена система SelfScan – специальные устройства для самостоятельного сканирования продуктов. «Выстрелил» лазером по штрих-коду — и можно смело убирать покупку в пакет, а оплатить парой «кликов» на выходе. Об этом и других нововведениях с удовольствием расскажут сотрудники киоска лояльности и стойки информации.

- Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

-Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Бродить по магазину нет времени - тоже не беда. В супермаркете запущена услуга click&collect. С ее помощью все необходимое можно заказать в интернет-магазине perekrestok.ru и забрать заказ в новом супермаркете.

- Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

-Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Однако пройтись по торговым рядам и правда хочется. Акцент в ассортименте делается на товарах категории «фреш», «ультрафреш»: овощи, фрукты, молочка, мясо, рыба и другие натуральные и здоровые продукты. Подавляющая часть представленной в супермаркете продукции произведена в России, доля региональных поставщиков в обороте превышает 30%.

Особое внимание в супермаркете уделяют продуктам собственной торговой марки «Перекрестка» «Маркет. Зеленая линия». В новом магазине даже делают колбасу, причем прямо на глазах у покупателей: ухоженный и чистый цех от торгового зала отделяет лишь прозрачное стекло.

- Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

-Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

- Мы используем только натуральные ингредиенты и специи. Конечно, срок годности меньше, но это действительно вкуснее и полезнее. Мы заботимся о здоровье наших покупателей, - отметила Анастасия Макарова, директор кластера торговой сети «Перекресток».

- Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

-Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Все цеха и кухни магазина на Большевиков- здесь готовят салаты, роллы, супы, мясо и пиццу, пекут булочки и даже лепешки в тандыре - прозрачны во всех смыслах. А при желании можно даже с поваром поговорить! Вдруг рецептиком поделится. И да - спешить домой, чтобы отведать все эти кулинарные шедевры, не придется, ведь в «Перекрестке» есть уютное кафе. А в нескольких метрах от столиков открыта комната матери и ребенка с детским санузлом, столиком для пеленания и смены подгузников, детским стульчиком для кормления и разогревателем смесей. Большой формат вмещает все, что нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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