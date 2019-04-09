2019-04-09T16:31:44+03:00
Досуг

«Амедиатека» и «Каро.Арт» покажут первую серию нового сезона «Игры престолов» на большом экране

Жителям восьми городов России представится уникальная возможность первыми оценить невероятно зрелищные съемки
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Подготовиться к финалу «Игры престолов» – посмотреть все сезоны заново или впервые.Подготовиться к финалу «Игры престолов» – посмотреть все сезоны заново или впервые.
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15 апреля, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Amediateka и проект «Каро.Арт» покажут первую серию долгожданного финального сезона суперпопулярной фэнтези-саги «Игра престолов» на больших экранах в сети кинотеатров «КАРО».

Жителям восьми городов России представится уникальная возможность первыми оценить невероятно зрелищные съемки на большом экране. Показы пройдут 15 апреля в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Для того, чтобы попасть на показ, необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека на сайте и получить приглашение в подарок. С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Почти два года поклонники культового сериала ждут нового сезона. Как известно, восьмой сезон станет финалом сериала, ставшего одним из главных символов мировой поп-культуры десятилетия. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующими твистами. В отличие от первых шести сезонов, в каждом из которых было по десять эпизодов, и седьмого – с семью эпизодами, заключительная часть состоит из шести серий. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги. Каждый эпизод – фактически самостоятельный полнометражный фильм.

Продолжительность премьерной серии (название пока неизвестно) составит 54 минуты. Ее режиссером выступил Дэвид Наттер, отмеченный наградой «Эмми» за знаменитый финальный эпизод пятого сезона фэнтези «Милосердие Матери». Сценарий заключительной части основан на черновом варианте второй половины последней книги цикла «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина под рабочим названием «Мечта о весне». Книга будет завершена уже после выхода финального сезона.

В финале седьмого сезона, разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направляется вглубь Вестероса – расправляться с цивилизацией. Получится ли у главных игроков объединиться против опасного врага? Как проявит себя каждый из героев? Кто возглавит решающую битву с армией мертвых? И есть ли у Вестероса шанс на счастливый конец?

Подготовиться к финалу «Игры престолов» – посмотреть все сезоны заново или впервые – можно в Амедиатеке. Весь сериал доступен на сервисе в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами. Новые серии будут выходить одновременно со всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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