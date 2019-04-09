«Мисс Россия - 2019»: Стало известно, кто представит Санкт-Петербург на конкурсе красоты в Москве
До финала конкурса «Мисс Россия-2019» остались считанные дни. Уже 13 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village назовут имя победительницы и двух вице-мисс. На корону самой красивой девушки страны в этом году претендовали 75 тысяч девушек - именно столько заявок на участие в шоу получили организаторы. В итоге побороться за престижный титул получили возможность только 50 обворожительных дам. И две из ни - из Санкт-Петербурга! Давайте узнаем, кто они.
Вот за эту корону 13 апреля и будут бороться 50 финалисток конкурса «Мисс Россия - 2019».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Екатерина Калязина
- В детстве я тайком рассматривала глянцевые журналы для девушек и мечтала оказаться на обложке, - поделилась Екатерина с «КП»-Петербург».
Екатерина Калязина - финалистка конкурса «Мисс Россия - 2019». Фото: официальный сайт конкурса.
И даже после того, как Катя поступила на факультет банковского дела, мечту свою она не забыла.
- Шло время, я начала задумываться о своем будущем, о том, кем хочу стать, - рассказывает Калязина. - Так я стала еще и стилистом-имиджмейкером. Втайне от родителей перевелась в «Университет промышленных технологий и дизайна», а в 2017 году выиграл конкурс «Мисс университет». С этого начался мой путь в мир красоты, и вот теперь я - финалистка «Мисс Россия - 2019».
Екатерине 22 года, чтобы поддерживать фигуру в тонусе, она бегает и занимается кроссфитом. Любит ездить на велосипеде.
Елена Линкевич
- Я думаю, что моими главными качествами являются честность, искренность, порядочность и целеустремленность, - рассказывает о себе Елена Линкевич. - Всегда доверяю людям и опасаюсь разочароваться.
Елена Линкевич представит Петербург на «Мисс Россия - 2019». Фото: официальный сайт конкурса.
Несмотря на идеальную фигуру, 19-летняя Елена не сидит на диетах и любит сладкое. Главное, считает красавица, во всем знать меру! Елена пишет стихи, изучает физику и погружается с аквалангом на дно Черного моря.
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Как проголосовать за девушек из Санкт-Петербурга на конкурсе «Мисс Россия 2019»
Проголосовать за девушек из Северной столицы можно уже сейчас, на официальном сайте конкурса. Десять финалисток, набравших наибольшее количество голосов, автоматически попадут в ТОП 20, а второю десятку выберет жюри в финале конкурса 13 апреля.
- Победительнице «Мисс Россия 2019» вручат денежный приз - 3 млн. рублей, а две вице-мисс - право получить образование в любом вузе мира, - рассказали в администрации конкурса. - А девушке, набравшей наибольшее количество голосов на сайте, спонсор подарит жемчужное колье.
В финале «Мисс Россия 2019» девушек ждут проходки в купальниках, выход в платьях и интеллектуальный конкурс. Пожелаем красоткам из Петербурга удачи.
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Интересные факты о конкурсе «Мисс Россия»
1. Первый конкурс «Мисс Россия» был проведен в 1927 году в Париже. В нем принимали участие представительницы русской иммиграции, переехавшие в Париж после революции.
2. По статистике наибольшее количество красавиц живут в Санкт-Петербурге и Свердловской области. Девушки именно из этих регионов чаще всего побеждали в конкурсе «Мисс Россия».
3. Корона, которую вручают победительнице, выполнена из белого золота и драгоценных камней. Бриллианты, сапфиры, рубины и жемчуг собираются в ассиметричные узоры подобно взрыву фейерверков. Драгоценные камни выбраны в цвет флага России.
ИСТОЧНИК KP.RU