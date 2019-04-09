В кинотеатре «Формула Кино Жемчужная Плаза» открылся зал для детских сеансов «Мувик»

1 апреля в кинотеатре «Формула Кино» в ТЦ «Жемчужная плаза» открылся зал для детских сеансов «МУВИК».

«МУВИК» - это детские сеансы, которые дарят малышам волшебный мир кино и полную самостоятельность, а родителям уверенность, что их дети проведут время с пользой и в комфорте, получая максимальное удовольствие от похода в кинотеатр.

- Специальный дизайн интерьера зала создает отличное настроение и атмосферу детского праздника.

- Присутствие персонала кинотеатра во время сеанса позволяет детям смотреть фильм без сопровождения родителей.

- В зале с сеансами «МУВИК» адаптированные свет и звук: уменьшенные басы и включенный свет помогают детям чувствовать себя практически как дома.

- В кресла устанавливаются специальные вкладыши, которые уменьшают габариты взрослого сидения и позволяют ребенку смотреть фильмы с комфортом.

- Отсутствие рекламного блока перед сеансом

- Зал рассчитан на 90 посадочных мест.

Адрес кинотеатра: Петергофское шоссе д. 51А, ТЦ Жемчужная плаза, 3 этаж (м. Ленинский проспект, м. Пр. Ветеранов)

Расписание сеансов на сайте.