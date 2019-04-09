В кинотеатре «Формула Кино Жемчужная Плаза» открылся зал для детских сеансов «Мувик»
1 апреля в кинотеатре «Формула Кино» в ТЦ «Жемчужная плаза» открылся зал для детских сеансов «МУВИК».
«МУВИК» - это детские сеансы, которые дарят малышам волшебный мир кино и полную самостоятельность, а родителям уверенность, что их дети проведут время с пользой и в комфорте, получая максимальное удовольствие от похода в кинотеатр.
- Специальный дизайн интерьера зала создает отличное настроение и атмосферу детского праздника.
- Присутствие персонала кинотеатра во время сеанса позволяет детям смотреть фильм без сопровождения родителей.
- В зале с сеансами «МУВИК» адаптированные свет и звук: уменьшенные басы и включенный свет помогают детям чувствовать себя практически как дома.
- В кресла устанавливаются специальные вкладыши, которые уменьшают габариты взрослого сидения и позволяют ребенку смотреть фильмы с комфортом.
- Отсутствие рекламного блока перед сеансом
- Зал рассчитан на 90 посадочных мест.
Адрес кинотеатра: Петергофское шоссе д. 51А, ТЦ Жемчужная плаза, 3 этаж (м. Ленинский проспект, м. Пр. Ветеранов)
Расписание сеансов на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU