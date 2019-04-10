«Скульптура не является экспонатом»: Двух бездомных, собиравших мелочь, приняли за грабителей Русского музея

В Петербурге двое бездомных стали героями закрученного детектива. История началась в стиле фильма про друзей Оушена. Грабители пытались похитить статую из Русского музея, который окружает ров. Именно в него двое ловких преступников начали спускаться по веревке к ценному экспонату. Воры хотели зацепить крюком одну из статуй, стоявшую в нише, и поднять наверх.

Так бы могла выглядеть очередная история похищения экспоната из Русского музея. Ранее именно его картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена в Москве на выставке. Еще тогда нас заверили сотрудники безопасности, что в самом Русском музее в Петербурге такого бы не произошло. Мол, система безопасности работает четко. И охрана действительно сработала на отлично. Только у силовиков, вызванных на место ЧП, произошло небольшое недопонимание. Воры оказались вовсе не ворами, а двумя бродягами, которые теперь и сами не рады, что позарились на мелочь.

К солдатику скидывают мелочь Фото: www.tourister.ru

- Скульптура, которую якобы пытались похитить, как пишут ваши коллеги, не является экспонатом музея, - сообщил "КП-Петербург" источник в Русском музее. - Это поделка, она не представляет серьезной материальной ценности. Обычный солдатик у Михайловского замка. К нему часто кидают мелочь - есть такая традиция. Так вот эту мелочь и хотели собрать двое бездомных.

Сейчас бродяг уже опросили. Бездомные в шоке. Теперь Михайловский замок они будут обходить за километр. О Куинджи, к слову, они тоже не слышали.