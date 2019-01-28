Служба безопасности Русского музея: «Похитить картину Куинджи у нас бы не смогли»

Похищение картины «Ай-Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи удивила всю Россию. Ведь у преступника не было никакого оружия или подкопов, он не отключал сигнализацию, а на глазах у всех вынул полотно из рамы и спокойно пошел на выход. Это было проделано так просто, что никто даже и не поверил, что в тот момент произошло преступление. Такого развития событий не предполагали и в Русском музее, который предоставил шедевр для выставки в Москве.

Ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кражаФото: СОЦСЕТИ

«У НАС ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО»

В Третьяковской галерее сразу рассказали, что у картины «Ай-Петри» не было персональной сигнализации, и сотрудников Русского музея это не удивило.

- Поставить под сигнализацию картину - это всегда на усмотрение тех, кто устраивает выставку, - пояснил источник «КП-Петербург» в службе безопасности Русского музея. - С тем количеством экспонатов, которые присутствует в наших музеях, обеспечить все индивидуальной сигнализацией невозможно. Сигнализация ставится на само помещение. Поэтому и нужен видеоконтроль, который помог найти этого грабителя. Также обязателен визуальный контроль физической охраны. Проще говоря, чтобы за картинами смотрел конкретный человек в зале. Защищать нужно ведь не только от краж, но и от актов вандализма. Да и представьте, в Эрмитаже 2,5 миллиона экспонатов, у нас более 400 тысяч, чтобы оборудовать их все сигнализацией даже бюджета страны не хватит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

При этом в Русском музее отказались говорить, есть ли у «Ай-Петри» личная сигнализация, когда она выставляется «дома».

- Я не буду говорить, как мы охраняем данную картину и четкие планы сигнализаций, просто не стану провоцировать потенциальную угрозу, - добавляет сотрудник службы безопасности. – Но я думаю, кража «Ай-Петри» у нас вряд ли была бы возможна. Здесь многое зависит от подготовленности персонала. Вопрос не только в технических средствах. Если посмотрите новости, то в зарубежных музеях такое происходит с завидной регулярностью. И их техника не спасает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

«ПРОСТО ГЛУПЫЙ»

В полиции не исключают, что у грабителя был свой источник в музейной среде, который дал ему наводку. Ведь часть картин все же стояла под сигнализацией. А он выбрал именно «Ай-Петри».

- Уже сказали, что мужчина сделал это из корыстных побуждений – с целью продажи, - делится источник «КП» в Русском музее. – В нашем музее, не думаю, что у этого человека могли быть сообщники. Если человек глупый, то он просто глупый. Зачем ему источник, который посоветует заявиться среди белого дня и совершить такое? Может, он действительно просто кино насмотрелся. Продать эту картину он все равно бы вряд ли смог.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

Тем не менее, в музее проведут внутреннюю проверку после случившегося.

- Разумеется, - признаются в службе безопасности. - У нас существуют свои периодические тренинги и учения по подобным ситуациям. Мы не ждем, пока что-то произойдет. Они у нас графику. Новый персонал проходит проверку и обучается. Понятно, что такие события заставляют провести дополнительные инструктажи, дополнительные проверки. Но в авральном порядке мы стараемся не работать. Что касается страховки, то все положенные процедуры были сделаны: разрешение министерства, транспортировка, страхование, я думаю, все осуществляется по нормативу.

К слову, в самом Русском музее последняя кража была в конце 90-х, когда были похищены картина Василия Перова «Гитарист-бобыль» и эскиз картины «Тройка». Работы удалось вернуть.

Добавим, что и похитителя работы Куинджи тоже уже задержали. В полиции заявили, что картина находится в нормальном состоянии.

Мнение эксперта

«Грабителя должны были остановить на выходе»

- Очевидно, что все опешили, поэтому не восприняли происходящее как кражу, - рассказали «КП» в службе безопасности Эрмитажа. - Грабителя должны были все-таки остановить на выходе. А тут, как на нашем языке говорят, «прошлепали». А вообще я не думаю, что у этого человека с головой все в порядке. Его мотивы мне непонятны. Может он еще и неадекватен. Вряд ли он смог бы продать картину. Сделать это проблематично. Что касается самой кражи, то на охрану и безопасность любого музея должны выделяться достаточные средства. Недостаточное финансирование не дает музею привлекать к охране достаточно сотрудников – это ведет к недостаткам сигнализации, охранных средств. Такая цепочка. Что имеем - не храним, потерявши плачем.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея (подробности).

Все картины Куинджи на время экспозиции в Третьяковке были застрахованы

Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года (подробности)