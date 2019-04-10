В детском саду Петербурга обнаружили нарушения в организации питания малышей

Девять воспитанников дошкольного учреждения № 53 Красногвардейского района были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, еще 12 детей проходят амбулаторное лечение. Сад экстренно закрыт на карантин для проведения противоэпидемических мероприятий.

«Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов», – пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого у всех детей и персонала, том числе работников пищеблока, взяты соскобы для исследования. По результатам проверки помещений кухни служба уже обнаружила серьезные нарушения в организации питания. Прокуратура также организовала собственное расследование по факту выявления у 21 ребенка кишечной инфекции.

Происшествие в Красногвардейском районе стало очередным в волне массовых отравлений воспитанников детсадов и школ Петербурга. В прошлом году 35 малышей из детского сада №111 Невского района заразились шигеллой. Всем ребятам понадобилась стационарная медицинская помощь. По факту масштабного инфицирования городская прокуратура провела проверку и установила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками детского сада.

- По большей части это «болезнь грязных рук». Работники детского сада ходили в уборную, оттуда - на кухню, возможно, немытыми руками расставляли чистую посуду, – пояснили в ведомстве.

Тогда Роспотребнадзор приостановил деятельность учреждения на 30 суток, а прокуратура возбудила уголовное дело.

Нарушения требований СаНПиНа при организации питания стали причиной заражения сальмонеллезом 17 детей в саду № 46 Пушкинского района. Халатное отношение к соблюдению эпидемиологических правил сотрудниками дошкольного учреждения № 26 Курортного района привело к тому, что во всех помещениях пищеблока бегали тараканы. Повара игнорировали даже банальные гигиенические нормы: готовили еду, не снимая ювелирные украшения.

До этого прокуратура Петербурга установила, что большинство кухонь и столовых в городских ГБОУ также имеют неудовлетворительное санитарное состояние. Так, в школах № 17 Василеостровского, № 391 Красносельского и № 500 Пушкинского районов не работают посудомоечные машины, а в учреждениях № 533 и 182 Красногвардейского, № 2 Московского, № 344 Невского нет необходимого количества уборочного инвентаря и стеллажей для хранения посуды и продуктов.

Сразу на нескольких школьных пищеблоках при проверке медицинских документов было обнаружено, что у персонала отсутствуют необходимые прививки, флюорография и не проводится плановый осмотр врачами-специалистами.

Проблема безопасного хранения и обработки продуктов также касается большинства петербургских детских садов и школ. Сотрудники прокуратуры установили, что в дошкольных учреждениях № 1, 37, 30, 39 и образовательных № 436, 23, 26, 418, 432, 427 сырьё хранилось с нарушением всех существующих норм, а у некоторого вышел срок годности.

К качеству закупаемых для социального питания продуктов также оказалось много претензий. Не так давно из-за поставки фальсифицированного молока в школы № 200 и № 252 Красносельского района под угрозой оказались сотни учащихся. Лабораторные исследования показали наличие большого процента пальмового масла, что могло стать причиной различных расстройств ЖКТ. По данным Роспотребнадзора за прошлый год, при проверках поставляемой молочной продукции в детские учреждения города было обнаружено 6,5% фальсификата.

При этом пока некоторых детей Петербурга кормят в антисанитарийных условиях некачественной пищей, фирмы, занимающиеся обеспечением питания, продолжают обогащаться. Вспомнить только картельный сговор трех поставщиков - АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района», который в прошлом году обнаружило региональная ФАС. В результате их деятельности с 2015 по 2017 год сфера детского питания не досчиталась 52 млн рублей.

На данный момент проблема низкого качества питания в некоторых детсадах и школах Петербурга, к сожалению, остается непростой. Эксперты полагают, что добиться улучшений возможно только с помощью комплексного подхода и устранения нарушений на всех этапах организации питания.