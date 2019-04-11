2019-04-11T12:09:02+03:00
Общество

Петербург планирует до 2032 года открыть 29 новых станций

А три станции Фрунзенского радиуса запустят уже 1 сентября 2019 года
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Журналистам показали, как будет выглядеть станция метро "Проспект Славы". Вестибюль украсит панно на тему пожарных.Журналистам показали, как будет выглядеть станция метро "Проспект Славы". Вестибюль украсит панно на тему пожарных.Фото: Александра МЕДВЕДЕВА
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Город будет работать с ОАО Метрострой. Но все зависит от компании и конкуренцию на рынке никто не отменял. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов при осмотре строящейся станции метро "Проспект Славы" в Петербурге. Он сообщил, что 1 сентября 2019 года будет открыто рабочее движение по трем станциям Фрунзенского радиуса. Они примут миллион пассажиров. Беглов также подчеркнул, что по городской программе развитие метро рассчитано до 2032 года, и ежегодно на строительство будут выделять порядка 30 миллиардов рублей. Всего в Петербурге к этому времени планируется построить 29 станций.

"Проспект Славы" входит в число станций Фрунзенского радиуса метро. Контракт с ОАО Метрострой от 2014 года включает в себя три станции. Это "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Завершить работы надо было в декабре 2018 года, но в октябре 2018 года цена контракта была изменена до 33,9 миллиардов рублей, а срок сдвинулся до сентября 2019 года.

"Проспект Славы" входит в число станций Фрунзенского радиуса метро. Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

"Проспект Славы" входит в число станций Фрунзенского радиуса метро.Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

Станция "Проспект Славы" будет иметь два выхода: на пересечение ул. Бухарестской и Южного шоссе и около проспекта Славы. А также будут сделаны подземные переходы для пассажиров на другую сторону Бухарестской улицы.

В одном из переходов, ближе к Южному шоссе, будет организована мини-выставка пожарной техники. Да и сама станция частично будет посвящена теме пожарных: одно такое красочное панно из мозаики уже смонтировано над эскалаторами. Оформление вестибюля будет посвящено подвигам героев Великой Отечественной войны.

Станция "Проспект Славы" будет иметь два выхода: на пересечение ул. Бухарестской и Южного шоссе и около проспекта Славы. Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

Станция "Проспект Славы" будет иметь два выхода: на пересечение ул. Бухарестской и Южного шоссе и около проспекта Славы.Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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