Весна пришла: в каких продуктах искать витамины в межсезонье

Весенним авитаминозом нас не зря пугали с детства. Он в ответе и за землистый цвет лица, и за спад энергии, и за полное отсутствие сил, и даже за сезонную депрессию. Но, может, не стоит сразу бежать в аптеку и запасаться готовыми комплексами в капсулах? Ведь витамины можно отыскать и на кухне.

1. КВАШЕНАЯ КАПУСТА

На Западе только недавно распробовали ферментированные продукты, поразились их полезности, и теперь преподносят как суперфуды XXI века. Ну а мы давно знаем, что квашеная капуста - это кладезь витамина С. Кроме того, в ней много витаминов группы В и К. Содержит капуста и органические кислоты, которые помогают пищеварению. И, разумеется, микроэлементы: калий, натрий, железо, цинк, кальций - все, что нужно для поддержания нормального обмена веществ, здоровья кожи, волос и зубов.

2. ХУРМА

Оранжевый плод богат клетчаткой, самым благотворным образом действующей на пищеварение. Бета-каротин, йод, биофлавоноиды, витамин С, железо, магний и калий делают хурму очень полезной и для иммунитета, и для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в хурме относительно немного калорий - всего 65 на 100 граммов, поэтому ее можно даже тем, кто на диете. Но нужно быть осторожным: в больших количествах хурма вызывает расстройство кишечника.

3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ

Витамины в них сохраняются ничуть не хуже, чем в свежих. Клубника, смородина, вишня, клюква - все это отличные источники витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и клетчатки, которые заботятся и об иммунитете, и о красоте и молодости. Лучший способ получить максимум пользы из летних ягод - разморозить и есть в свежем виде: делать смузи, добавлять в утреннюю кашу или йогурт. Термообработка разрушит весомую часть витаминов и микроэлементов. Кстати, в смузи можно добавлять овощи, зелень, например, свеклу и шпинат - хоть свежий, хоть замороженный. Экспериментировать можно с чем угодно.

4. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И РЫБА

А также яйца, икра, морепродукты, говяжья и куриная печень, грибы. Все эти продукты содержат витамин D, который еще называют витамином солнца. Зимой нам его очень не хватает - особенно жителям Петербурга и других северных городов, где солнышко в дефиците. Чемпион по содержанию витамина D - дикий лосось. Всего 100 граммов этой рыбы перекрывают суточную норму.

5. КИВИ

Экзотические фрукты тоже полезны. Мы советуем именно киви, потому что в нем очень много витамина С - больше, чем в привычной нам клюкве. Кстати, киви, оказывается, есть можно прямо с кожурой: тщательно помыть плод мочалкой, чтобы не только смыть грязь, но и удалить волоски, а потом грызть, как яблоко.

В этом рецепте есть и витамины, и диетический белок. То, что нужно весной!

ГОТОВИМ ВИТАМИННЫЙ УЖИН!

Пикантная курица с тыквой, бамией и яблоками

НАДО: 250 г куриного филе, 1 зеленое яблоко, по 200 г тыквы и бамии (можно замороженных, марки «4 сезона»), 1 луковица, 150-200 мл куриного бульона или воды, небольшой кусочек сливочного масла, по 1/2 ч. ложки корицы, сладкой паприки, кориандра, черного перца, куркумы, небольшой пучок петрушки, соль, щепотка чили.

ГОТОВИМ: 1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и слегка обжариваем на сливочном масле на среднем огне. 2. Курицу выкладываем на тарелку, а в сковороду добавляем нарезанный кубиками лук и тушим до мягкости. 3. Добавляем специи, вливаем бульон, кладем курицу, тыкву, бамию и тушим на малом огне 20 минут. 4. На другой сковороде обжариваем на сливочном масле очищенное от семян и нарезанное крупными дольками яблоко, перекладываем в сковороду с курицей и тушим еще 5 минут. 5. Подаем блюдо горячим, посыпав рубленой петрушкой.