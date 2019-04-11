Ради съемок в фильме Шнуров стал ботаником, а Боярский завел еще одну дочь

Нагроможденный коридор, множество комнат, очередь в ванную и на кухню: типичная картина в петербургской коммунальной квартире. Там, как и раньше на расстоянии вытянутой руки десятилетиями живут соседи и все еще мечтают о расселении. История до боли знакомая многим стала сюжетом для новой картины «Этаж», которую снимает киностудия «Ленфильм». «Комсомолка» побывала на съемках и узнала все подробности.

В самом большом павильоне киностудии «выросла» коммунальная квартира. Широкая прихожая и множество дверей, на стенах висят санки, чулки с луком, бельевые веревки, в углу - большой бабушкин сундук, в середине главной комнаты – огромный настольный футбол. В коридоре то и дело встречаются звезды отечественного кино, вот только одеты они совсем по-домашнему: халат, тапочки, шорты, пеньюар и бигуди в волосах. На 40 квадратных метрах теперь уживаются Лия Ахеджакова, Сергей Шнуров, Михаил Боярский, Александр Баширов, Иван Охлобыстин, Светлана Немоляева, Георгий Штиль и многие другие.

Декорации для фильма "Этаж" возвели за три недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда на «Ленфильме» предложили идею снять комедию про коммуналку, я сразу согласился, - рассказал режиссер и автор сценария Станислав Мареев. - С Боярским и Шнуровым к тому времени уже переговорили, им идея понравилась. Поэтому героев я придумывал специально под них. Михаил Сергеевич - старый рокер, который играет в клубах и приходит в коммунальную квартиру к дочери. А Шнур играет сына Лии Ахеджаковой, работает ботаником и без ума от всяких там растений. Комната их вся уставлена горшками и пробирками.

Съемки картины продлятся всего один месяц.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, самого «ботаника» в этот день на съемках не оказалось. Возможно, где-то гастролирует по стране или на заседании общественного совета по культуре. Мы не постеснялись спросить у «соседей» по коммуналке, как известный матерщинник ведет себя на площадке. Удивительно, но все как один отзывались о нем как о профессионале, с хорошими актерскими данными и не хилой долей энтузиазма. Может, и правда, талант? Не исключено, что после распада группы «Ленинград» он всерьез решил стать большим артистом. К слову, раньше Сергею доставались только второстепенные роли, а теперь главная, да еще и с мэтрами отечественного кино.

На площадке царит домашняя атмосфера, как в настоящей коммуналке.Фото: Артем КИЛЬКИН

В коммуналках Петербурга выросло много российских знаменитостей, и среди них актеры этого фильма: Михаил Боярский, Георгий Штиль и многие другие. Последнего мы застали на кухне, он задумчиво разглядывал интерьер: четыре плиты, четыре кухонных стола и бесконечные кастрюли и банки с соленьями.

Георгий Штиль, увидев коммунальную квартиру, вспомнил о своем детстве в коммуналке.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я сам 36 лет прожил в шестикомнатной коммуналке, - заявляет 87-летний актер. – Кстати, тут недалеко, на Кировском проспекте напротив «Ленфильма». Тоже была общая кухня, у каждого свой стол, посуда, и не дай Бог взять чужую кастрюлю! А по утрам в уборную всегда выстраивалась очередь. Все спешат, ругаются… Всякое было, но в целом жили дружно, была какая взаимная помощь, общение, открытость. С одной стороны не дело это - жить всем вместе, а с другой - есть что-то душевное в петербургских коммуналках.

Актриса Анастасия Лифанова призналась, что многому научилась у "старших" коллег.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Да, верно. Так и есть. Я сам много лет жил в коммуналке на улице 2-я Красноармейская дом 16, - вспоминает режиссер Мареев. - У нас были отличные соседи. В нашей квартире жила сестра Бруно Фрейндлих, в гости приходили Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров. Когда мы переехали, рабочие сносили часть дома и в стене нашли закрытую кладовую с кладом. Там были серебряные сервизы, старинное шампанское, конфеты, музыкальные инструменты. Есть что вспомнить. Тут ведь как повезет, если соседи хорошие, то коммуналка - это наша радость, а если нет - боль.

Сергей Шнуров на площадке проявил себя, как настоящий профессионал.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кухня на площадке, как и в коммуналке, место встреч и споров. В коротких шортах и рубашке, завязанной на талии, заглянула на чаек Анастасия Лифанова, дочь звезды российских боевиков Игоря Лифанова. По сценарию она - киношная дочь рокера Михаила Боярского.

Семен Стругачев в семейных трусах отлично вписался в интерьер.Фото: Артем КИЛЬКИН

- А я никогда не жила в коммуналке, - пожимает плечами молодая актриса. - Но часто бывала в гостях в таких квартирах. И я понимаю, о чем наш фильм: люди, живущие вместе на расстоянии вытянутой руки, ненавидят и совершенно не слышат друг друга, но, в конце концов, понимают, что роднее соседей у них никого нет.

Перерыв заканчивается, и режиссер объявляет о начале репетиции, все актеры спешат на исходные. К слову эту коммуналку «расселят» уже 19 апреля, именно тогда закончатся съемки. А премьера фильма состоится в конце года, начале следующего. Создатели уверены, что каждый зритель, вне зависимости от того, жил он когда-нибудь в коммуналке или нет, сможет найти в картине что-то свое.

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