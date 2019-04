«Басовый Бог» в Петербурге: четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Стэнли Кларк

18 апреля четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Стэнли Кларк, легендарный джазовый басист, даст свой единственный концерт в Петербурге. Истинное наслаждение не только для джаз-гурманов, но и для всех поклонников настоящей музыки - той, которая рождается не в компьютерной программе, не в синтезаторной установке и не на диджейском пульте, а исключительно в гениальных руках исполнителя и в его сердце.

Когда Стэнли Кларк пришел поступать в музыкальную школу, он опоздал на один день, и все инструменты уже распределили между учениками. Остался только бас. Стэнли ничего не оставалось, как начать играть на нем и стать одним из лучших джазовых басистов в мире, Паганини от бас-гитары, богом баса… Это, конечно, легенда. На самом деле Стэнли Кларк – музыкант, композитор, дирижер, легендарный джазмен – владеет множеством музыкальных инструментов, среди которых и аккордеон, и скрипка, и контрабас. А еще имеет степень доктора изобразительного искусства, является автором музыки к ряду знаменитых голливудских фильмов (за достижения в области кино отпечаток его ладони увековечен на Аллее славы в Голливуде) и изобретателем уникальной техники гитарной игры. Всемирную славу ему принесли, в первую очередь, его басовые соло.

«Он поднял с пола отдыхающий контрабас и принялся, как истинный шаман, выбивать из него пыль, размахивая руками, словно ветряная мельница. Он играл не то слэпом, не то костяшками пальцев, а то и просто дергая одну струну, - зал аплодировал мастеру стоя…» - рассказывает об одном из выступлений Стэнли Кларка музыкальный обозреватель.

Манеру, в которой играет Стэнли, прозвали «свирепой ловкостью». Этот стиль не перепутать ни с кем другим. За свою 45-летнюю карьеру Стэнли Кларк не только поиграл со многими прославленными музыкантами, такими как Пол Маккартни, Стиви Вандер, Чик Кориа, Джо Хендерсон, Арт Блэйки и многими другими, но и возглавил целое музыкальное направление. Джаз-фьюжн - это смесь разных стилей, настоянная на джазовых ритмах и джазовой свободе.

В Россию Стэнли приезжал не раз. И в составе супергруппы с двумя другими известнейшими джазовыми басистами Маркусом Миллером и Виктором Вутеном, и в ансамбле с покойным ныне клавишником Джорджем Дюком, и со своей собственной группой The Stanley Clarke Band. Ее состав каждый раз обновляется за счет приглашенных музыкантов – в одном из туров на клавишных играли украинец Руслан Сирота и японская пианистка-виртуоз Хироми Уехара. Сейчас в Stanley Clarke Band входят клавишники Бека Гочиашвили и Кэмерон Грейвс, ударник Майкл Митчелл, а также барабанщик Шарик «Рик» Такер, скрипач Эван Гарр и Салад Надер, играющий на табла – традиционных индийских барабанах.

Себя Стэнли Кларк со знанием дела причисляет к поклонникам грузинской кухни и Александра Сергеевича Пушкина, и каждый раз привозит из России красивые льняные скатерти для своего большого хлебосольного стола.

«Я черпаю свое вдохновение из жизни: семья и семейные ценности, этика, музыка – все эти вещи меняют на меня и помогают идти дальше по жизни», - рассказывает музыкант.

Он родился в Филадельфии в 1951 году, профессиональным музыкантом стал уже в старших классах школы, в начале семидесятых переехал в Нью-Йорк, в котором тогда творилась вся история музыки. В составе группы Return to Forever во главе с пианистом и клавишником Чиком Кориа приобрел широкую известность. Из восьми альбомов Return to Forever два стали золотыми (Hymn of the Seventh Galaxy и Romantic Warrior), а один выиграл Грэмми (No Mystery).Всего Стэнли Кларк четырежды удостаивался главной музыкальной награды – впервые в 1975 году, в последний раз в 2010. Он стал первым «джазменом года» по версии журнала Rolling Stone, выигрывал титул «Лучший басист» от Playboy десять лет подряд, журнал Guitar Player включил его в «Галерею великих людей». Мэр Филадельфии вручил ему ключи от города, а в 1999 году отпечаток его руки появился на голливудском бульваре Сансет. Стэнли Кларк написал музыку более чем к пятидесяти фильмам и сериалам, среди которых - «Перевозчик» Люка Бессона, «Пассажир 57», «Ромео должен умереть» - реализовался также и как продюсер и режиссер (фильм «Ребята по соседству»).

«Мне повезло, что в детстве мне привили любовь к различным стилям музыки, к дисциплине и постоянной практике, пунктуальности и стремлению к лучшему. Я выбрал музыку делом своей жизни очень рано, и весь тот драйв, всё то вдохновение не иссякли и по сей день», - делится 67-летний Стэнли Кларк.

18 апреля в «Мюзик-холле» многочисленные почитатели «басового бога» смогут встретиться со своим кумиром и услышать вживую его непревзойденную игру. А те, кто еще не знаком с ним – познакомятся с этой титанического масштаба личностью.

17 АПРЕЛЯ, 19.00, МОСКВА, МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ

18 АПРЕЛЯ, 19.00, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ»