2019-04-11T17:40:50+03:00
Досуг

Спектакль «Весь Шекспир»: 8 мая ДК Выборгский

«Весь Шекспир» Мощицкого успешно вобрал в себя лучшие черты неугасающей классики и карикатурной современности
Поделиться:
Комичные образы в исполнении Михаила Кукоты и Игоря Чехова.Комичные образы в исполнении Михаила Кукоты и Игоря Чехова.
Изменить размер текста:

Возможно ли еще кого-то удивить в наши дни очередной театральной постановкой нетленной классики? Едва ли. Однако, комедийный дуэт «Кукота и Чехов» это не остановило, и они приняли вызов. Именно так родился спектакль «Весь Шекспир», премьера которого состоялась 11 ноября 2017 года на сцене открытой киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге.

«Весь Шекспир» - неповторимый в своем жанре комедийный спектакль, объединяющий 6 всемирно известных пьес Уильяма Шекспира в двух лицах, исполняющих в этой постановке многочисленные роли и образы. «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Отелло», «Тит Андроник», «Гамлет» - гениальные произведения, которые удалось рассмотреть в необычном ракурсе и создать из привычного и обыденного нечто исключительное и современное. Обозначившийся на театральных подмостках Петербурга, спектакль уже успел зарекомендовать себя в Москве, и покорить крупнейший театральный фестиваль «Fringe» в Эдинбурге. Благодаря свежему ироничному взгляду на легендарные хрестоматийные сюжеты шекспировской классики, а также возможностям новой эпохи и способностям талантливых создателей, «Весь Шекспир» успешно вобрал в себя лучшие черты неугасающей классики и карикатурной современности.

Главным руководителем и режиссером спектакля выступил Илья Мощицкий – лауреат театральной премии «Прорыв» в номинации «Лучший режиссер» 2018 года. Совместно с уникальным и нашумевшим дуэтом «Кукота и Чехов», узнаваемым благодаря популярным комедийным шоу-проектам («ComedyClub», «Comedy Баттл», «Не спать», «Убойная лига» и др.), молодой режиссер оригинальных кросс-жанровых постановок сотворил нечто абсолютно новое, нетривиальное, и способное испытать даже самые искушенные умы. Комичные образы, исключительные находки, бесчисленные перевоплощения и ироничное переосмысления великих произведений в исполнении Михаила Кукоты и Игоря Чехова – элементы, раскрывающие двух актеров в новых и неожиданных амплуа, которые до недавних пор были недоступны человеческому взору. Большая удача – запечатлеть на одной площадке артистов, проживающих жизни сорока литературных персонажей на двоих. Свежий взгляд, незаурядный посыл и иное прочтение классической драматургии XVI века – все это «Весь Шекспир», и вы можете стать частью этой страницы.

Спектакль «Весь Шекспир»

Режиссер: Мощицкий Илья

Композитор: Cаратский Дмитрий

В ролях: Михаил Кукота, Игорь Чехов

8 мая, ДК Выборгский, начало в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Моноспектакль «Люка» - поэтическая история любви Александра Печерского: 11 апреля в Парке Культуры и Чтения "Буквоед"
После спектакля состоится встреча с авторами книг: "Собибор: восстание в лагере смерти", "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского" и "Собибор. Хроника восстания в лагере смерти"
Новости 24
В Петергофе из под снега забили фонтаны
Полежаевский парк облагородят к 2024 году
Во время обрушения потолка в аквапарке «Родео Драйв» никто не пострадал
Влип очкарик: на Горском шоссе застрял грузовик, сваливавший мусор на обочину
Думская станет пешеходной, но только по выходным и праздникам
Проект цветника у Египетский ворот в Пушкине стал лучшим по мнению петербуржцев
В Колпино возобновилось строительство проблемного ЖК «Ижора парк»
Компанию, сливавшую отходы в реку Мурзинку, оштрафовали на миллион рублей
В Ивангороде из под земли спасли кошку, неделю просидевшую в трубе
Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе
Внимание, внимание: Юго-запад Петербурга затопило кипятком
На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок
Петербуржцы делятся в сети фотографиями снежного апреля
В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы
На станции метро «Автово» в Петербурге нашли немого мальчика
Две женщины попали под колеса иномарки на Ржевке в Петербурге
К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет