Бродвейский хит «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будет представлен зрителям Санкт-Петербурга

Театральная компания «Бродвей Москва», Тинькофф Банк и корпорация PMI впервые в истории подарят петербуржцам настоящую бродвейскую комедию, которая так и называется «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»! Теперь, чтобы посмотреть этот сверхпопулярный спектакль, не обязательно лететь в Нью-Йорк или Лондон! Зрители увидят оригинальную бродвейскую постановку в исполнении звездного состава московских артистов в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл». Премьера спектакля состоится 6 ноября 2019 года.

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» – театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают – за полгода ее посмотрело свыше 200 000 зрителей. Спектакль был поставлен в более, чем 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды – Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США.

Театральный продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев (мюзиклы «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, CATS, «Бал вампиров», «Привидение» и другие) прокомментировал: «Благодаря Тинькоффу, мы представим один из самых успешных бродвейских спектаклей “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” на театральной сцене культурной столицы. Выбор на этот спектакль пал не случайно: “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” – это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра, высоко оцененная как зрителями, так и критиками».

В «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» нет никаких правил – артисты разгуливают по залу перед третьим звонком, ищут потерянного бульдога и просят зрителей помочь наладить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой... Миллионы зрителей по всему миру проверили свои нервы, чувство юмора и приняли участие в этом идеально организованном бардаке.

В основе спектакля — захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии — Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков «Монти Пайтон». Авторы пьесы наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой считаются многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи». Российская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» идентична нью-йоркской и лондонской, к премьере спектакль готовил британский режиссер Шон Тёрнер.

По сюжету, актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.