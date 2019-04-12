2019-04-12T10:07:07+03:00
Новости компаний

Квартиры от «Лидер Групп» можно взять в «Семейную ипотеку»

Ставка составит 6 процентов на весь срок кредитования
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Обновленная программа начнёт действовать уже в апреле. Фото: «Лидер Групп».Обновленная программа начнёт действовать уже в апреле. Фото: «Лидер Групп».
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Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на оформление «Семейной ипотеки» на новых условиях. Стратегический партнер застройщика «Лидер Групп» предлагает льготную ставку шесть процентов, которая будет действовать весь период кредитования. Более того, нововведения даже позволяют рефинансировать уже рефинансированные кредиты. Об этом сказано в постановлении от 28 марта 2019 года №339, опубликованном на сайте правительства России.

Выдавать ипотечные кредиты на новых условиях банк начнет уже в середине апреля, когда постановление вступит в силу. Клиентам ДОМ.РФ, которые уже взяли «Семейную ипотеку», то есть оформили ее на старых условиях, нужно лишь подписать дополнительное соглашение, чтобы льготная ставка продлилась на весь срок.

Условия кредитования

От 500 тысяч до 12 миллионов для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти

До 6 миллионов рублей для других регионов

Ставка от шести процентов, а также от пяти — в Дальневосточном федеральном округе

От 3 до 30 лет — срок кредитования

20 процентов — первый взнос

НАША СПРАВКА

«Семейная ипотека» — это льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 год уже родился или родится второй и более ребенок.

По данным Минфина на февраль 2019 года, уже выдано более семи тысяч ипотечных кредитов на 17,3 миллиарда рублей. Более четверти из них приходится на группу ДОМ.РФ. Банк уже одобрил 1866 кредитов на 4,5 миллиарда рублей.

К слову, ранее льготная ставка действовала всего три года при рождении второго ребенка и пять лет — при появлении третьего и более. Общий срок льготных процентов все равно не превышал восьми лет, посему программа не пользовалась большим спросом.

По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, после продления льготной ставки на весь срок кредита потенциальный спрос на программу может составить более 100 тысяч кредитов в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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