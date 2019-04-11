2019-04-12T15:24:47+03:00
Досуг

Поколение Z узнает «Тайну Лунозавра»

Нашумевшее шоу «Театра Будущего Лилии Тим» уже посмотрели 20 000 детей!
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«Тайна Лунозавра» – это впечатляющее технологичное шоу.«Тайна Лунозавра» – это впечатляющее технологичное шоу.
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Любите раскрывать секреты и делать открытия? Путешествовать и побеждать? Успейте увидеть «Тайну Лунозавра» – нашумевшее шоу «Театра Будущего Лилии Тим», которое уже посмотрели 20 000 детей!

Представьте себе волшебный заповедник, в котором живут фантастические звери: Лунозавр, Осьминог-Паук, Тигровая бабочка, Хамелеон-Петух, Летающие кошки. Они приглашают вас в свой загадочный мир, показывают чудеса сноровки и изобретательности, пугают размерами или окраской, завораживают красотой. Что делать, если перед вами вдруг вырастет гигантская «черная вдова»? А если появится летающая кошка? Много тайн скрывает сказочный заповедник!

Живые зеркальные статуи светятся сами по себе и на самом деле существуют, у павлина в хвосте спрятаны секреты, а летать можно даже не покидая зрительный зал!

Эффектное интерактивное шоу «Тайна Лунозавра» перенесет вас в удивительный мир природы, полный звука, света, цвета, удивительных хитростей и настоящего волшебства. Огромный мультимедийный экран – вместо задника сцены, видеопроекции – прямо на костюмах, огромные и яркие герои, а главное – трогательный и искренний сюжет, где Лунозаврик путешествует в поисках своей мамы.

«Тайна Лунозавра» – это впечатляющее технологичное шоу, где соединяются игра артистов, современные 3D-технологии, акробатические трюки, эффектные костюмы и профессиональная светомузыка. Это спектакль для детей поколения Z, которые предпочитают «цифру», движение и интерактив. Взаимодействие с залом – пожалуйста, познавательные элементы – конечно, вовлечение всех органов чувств – обязательно!

Немаловажно, что спектакль безопасен даже для самых маленьких зрителей: он разработан совместно с детским психологом, который участвовал в разработке сюжета. Режиссер Лилия Тим отмечает: «Тайна Лунозавра» – это искренняя сказка с хорошим концом.

«Приходите к нам в Театр Будущего! Тысячи детей и взрослых уже познакомились с Лунозавром и остались от него в восторге. Теперь все они ждут продолжения этой сказки. И мы ее уже репетируем!» – говорит она.

Сказка пройдет 20, 27 и 28 апреля во дворце «Олимпия» (м. Чернышевская, Литейный пр., 14). Показы в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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