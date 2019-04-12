2019-04-12T15:37:42+03:00
Досуг

Михайловский манеж станет эпицентром литературных премьер

3 мая здесь откроется традиционный Санкт-Петербургский книжный салон. Известные российские и зарубежные авторы представят свои новинки, а горожане примут участие в «Марафоне добра Даниила Гранина»
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В 2019 году Книжный салон посвящён столетию Даниила Гранина.В 2019 году Книжный салон посвящён столетию Даниила Гранина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ожидается, что в книжном форуме примут участие писатели Алексей Сальников, Алексей Иванов, Андрей Рубанов, Олег Демидов, Евгения Некрасова, Леонид Юзефович, историк Алексей Кузнецов, издатель Елена Шубина, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, протоиерей Андрей Ткачев и другие представители литературного сообщества: критики, литературоведы, филологи, редакторы популярных журналов.

Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер - 2018», Алексей Сальников, получивший столь престижную награду за роман «Петровы в гриппе и вокруг него», собирается представить на Книжном салоне своё новое произведение под названием «Опосредованно». Он же вошёл в состав жюри «Нацбеста-2019». Победителя объявят в дни работы петербургского Книжного салона.

Также, два номинанта этой премии презентуют здесь свои новинки: Андрей Рубанов выступит перед читателями с новым романом «Финист - Ясный Сокол», а Евгения Некрасова расскажет о своей работе «Калечина-Малечина».

Писатель Алексей Иванов представит свой новый роман «Пищеблок», Леонид Юзефович - сборник рассказов «Маяк на Хийумаа», Олег Демидов книгу-биографию «Анатолий Мариенгоф: первый денди страны советов»,

Совсем недавно увидела свет книга «Театральные люди» Сергея Николаевича, презентация которой - одно из самых ожидаемых событий предстоящего книжного форума. Она повествует об Алисе Фрейндлих, Ренате Литвиновой, Михаиле Барышникове, Майе Плисецкой, Кирилле Серебренникове, Даниле Козловском, Алле Демидовой, Инне Чуриковой, Евгении Миронове.

В этом году Книжный салон посвящён столетию Даниила Гранина и на форум приглашён его друг - немецкий писатель Арно Зурмински. Он известен российскому читателю, как автор романа “Отечество без отцов” в переводе петербургского писателя Юрия Лебедева. Кроме того, у петербуржцев будет возможность принять участие в «Марафоне добра Даниила Гранина» - сборе книг для сельских библиотек, который организует Российский книжный союз в рамках реализации Плана основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина, утвержденного Правительством Российской Федерации.

На территории Михайловского манежа будет установлен ящик для сбора книг. Сюда можно будет принести книги не старше 2010 года выпуска. Сделать это можно будет во все дни работы салона с 23 по 26 мая включительно.

Даниил Гранин ещё при жизни всегда обращал внимание на дефицит книг в сельских библиотеках и всегда старался их поддержать. Ведь 95% книжного фонда многих сельских библиотек составляют дары неравнодушных россиян.

Из зарубежных авторов, на Книжный салон планируется визит датской писательницы Лене Кобербёль, абсолютной рекордсменке по количеству изданных книг. Ее романы расходятся миллионными тиражами и переведены на 30 языков мира. Также в Петербург приглашены писатели и поэты из Франции, Германии, Канады, Польши, Сербии, Болгарии, Македонии, Грузии, Армении и Белоруссии.

Вход на все мероприятия Книжного салона - СВОБОДНЫЙ

О встречах с писателями и деятелями литературы, будет сообщено дополнительно на официальном сайте мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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