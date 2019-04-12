2019-04-12T15:44:36+03:00
Досуг

Фестиваль «Старкон» в 2019 году отметит 20-летие

29 и 30 июня в Петербурге в «Экспофоруме» будут фантастические выходные!
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29 и 30 июня в Петербурге в «Экспофоруме» будут фантастические выходные!29 и 30 июня в Петербурге в «Экспофоруме» будут фантастические выходные!
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Фестивалю «Старкон» исполняется 20 лет. К 2019 году из домашнего карнавала для поклонников Звёздный войн он превратился в событие, без которого сложно представить себе Петербург как таковой. Юбилейный «Старкон» пройдет с 29 по 30 июня в КВЦ «Экспофорум» и обещает затмить все предыдущие не только по масштабности шоу, но и по значимости затронутых проблем.

Научная зона в этом году будет насыщенна как никогда. Там обсудят цифровизацию мозга и урбанистику, архитектуру общественных пространств и искусственный интеллект, астрофизику и финансовые системы и многое другое. Выставочная зона станет больше и предельно интерактивной. Вообще, отсутствие барьеров между спикером и слушателем, экспериментом и наблюдателем, селебрити и простым гостем фестиваля, купившим билет - в основе идеологии нового «Старкона». Другой концептуальный кит - самовыражение. «Старкон» - идеальная среда для того, чтобы каждый мог проявить себя и свои способности. В науке, в технике, в создании фантастического кино или в воплощении иных реальностей - если вам есть что сказать, добро пожаловать на «Старкон».

В этом году на «Старконе» кинолюбителей тоже ждут премьеры и эксклюзивные презентации. Состоится и традиционный конкурс фантастических короткометражек. Еще более традиционный для «Старкона» парад вселенных воплотится в фанатских стендах. Особая роль будет отведена блогерам и видеоформату. Конкурс по урбанистике, научные лекции и дискуссии, презентации комиксов и паблик-арт, а также яркое шоу - лишь малая часть программы двадцатого «Старкона». Юбилейный конвент станет коммуникацией, в которой объединятся научные спикеры первой величины и обыватели, знаменитые кинематографисты и косплееры в образах киногероев, создатели компьютерных игр и их фанаты, физики и лирики, машины и люди. Каждый найдет себе применение на юбилейном фестивале «Старкон» в КВЦ «Экспофорум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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