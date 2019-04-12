2019-04-12T17:52:13+03:00
Конкурсы и тесты

«Петербургский доктор года-2019»: поддержите любимых врачей!

Каждый голос в почетной номинации проекта «Клиника года» - это ваше «Спасибо» лучшим медикам города
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Конкурс «Петербургский доктор года - 2019». Голосование продлится до 11 июня.Конкурс «Петербургский доктор года - 2019». Голосование продлится до 11 июня.
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Все мы знаем, как сложно найти «своего» доктора. Того, которому безоговорочно доверишь здоровье: и свое, и членов своей семьи. Специалиста, главные черты которого – профессионализм и любовь к своей профессии, а также желание и стремление помогать людям.

Про каждого участника номинации «Петербургский доктор года» в 2019-м мы можем без сомнений сказать – профессионал с большой буквы. Стоматологи и реабилитологи, педиатры и детские психиатры, кардиологи и отоларингологи. И многие-многие другие. Каждый из них изо дня в день, спокойно, без лишнего пафоса делает свою работу: лечит людей, и даже спасает жизни.

За спиной каждого из них сотни, а то и тысячи благодарных пациентов. Но признания, почета, уважения и добрых слов в адрес замечательных медиков Северной столицы может стать еще больше. С вашей помощью! Ведь именно вы можете отдать свои голоса за любимых врачей, поблагодарив, таким образом, за их работу. И помочь им победить в нашем проекте.

Выбор за вами!

«Петербургский доктор года» - одна из самых ярких и почетных номинаций конкурса «Клиника года». Кстати, здесь можно не только поддержать тех врачей, кого вы уже знаете, но и познакомиться со специалистами, которых стоит узнать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Поддержите петербургских врачей! Проголосуйте за тех, кому вы готовы доверить ваше здоровье. Лучшие из лучших получат почетные награды проекта «Клиника года».

Голосование завершится 11 июня 2019 года.

Внимание! «Комсомолка» и оргкомитет конкурса «Клиника года» будут внимательно следить за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений со стороны «болельщиков», удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также (в экстренных ситуациях и при наличии жалоб) принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

Петербургские доктора достойны честных наград и искреннего признания!

ИСТОЧНИК KP.RU

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