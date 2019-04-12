2019-04-12T19:37:53+03:00
Общество

На Думскую - без руля: Улицу сделают пешеходной по ночам в выходные и праздники

Избавить Думскую от авто в самое «разгульное» время решили для того, чтобы навести на ней порядок
Полина ЖУКОВА
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Ночью в выходные и праздники Думская улица станет пешеходной.Ночью в выходные и праздники Думская улица станет пешеходной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Думскую улицу, известную петербуржцам своей шумной и развеселой жизнью, ждут изменения. Коснутся они, в первую очередь, автомобилистов. Теперь по ночам в выходные и праздники самая «питейная» улица превратится в пешеходную. Кроме того – на ней запретят парковаться.

Избавить улицу от авто в самое «разгульное» время решили для того, чтобы навести на ней порядок. В том числе, чтобы посетители баров не садились за руль в нетрезвом виде. Так, например, в конце зимы на весь Петербург прогремела страшная новость о ДТП на Невском проспекте. В ночь на 24 февраля BMW вылетела на тротуар, под колеса автомобиля попали пятеро человек, двое погибли. Позже выяснилось, что водитель сел за руль после кутежа на Думской. Там он пил алкоголь и баловался шариками с «веселящим» газом.

Но лихие пьяные водители не единственная проблема города, связанная с Думской.

– Местные жители постоянно жалуются на шум и на то, что Думская сильно загружена автомобилями, – рассказали «КП» в пресс-службе администрации Центрального района.

В течение двадцати дней власти прорабатывают все детали, как ввести новые ограничения. Ведь нужно учесть и интересы местных жителей: как они смогут проезжать во двор, где будут оставлять свои автомобили. Только после этого изменения вступят в силу. Точная дата когда это произойдет, пока неизвестна.

Скоро на Думской установят знаки "Пешеходная зона" и "Стоянка запрещена". Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро на Думской установят знаки "Пешеходная зона" и "Стоянка запрещена".Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Шума и вакханалии станет еще больше

Ярослав КОСТРОВ, координатор общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания»:

- Видимо, бизнес у заведений на Думской пойдет в гору, потому что теперь они наверняка начнут выставлять столики, столы, стулья и скамейки на проезжую часть на всю ночь. И это еще больше добавит шума и вакханалии на этой улице, из-за которых страдают жители домов по соседству и даже дальше – через канал Грибоедова. Они не могут нормально спать с весны и до поздней осени. Плюсов я в этой идее с ограничением движения не вижу – разве что, посетители заведений теперь не смогут сесть в машину прямо оттуда и поехать за рулем в неадекватном состоянии. Но ничто не мешает им оставить машину где-то на соседних улицах.

КОНКРЕТНО

Движение по Думской улице полностью запретят в выходные и праздничные дни с 22:00 до 07:00. У дома №2А установят знаки «Пешеходная зона» и «Стоянка запрещена». За соблюдением новых правил будут следить сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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