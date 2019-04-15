2019-04-15T18:54:06+03:00
Спорт

Разбитые носы и сломанные руки: Закончился бой Дацика и Артема Тарасова

Официальное видео схватки появится только 16 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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Состоялся бой между Дациком и ТарасовымСостоялся бой между Дациком и ТарасовымФото: СОЦСЕТИ
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В понедельник, 15 апреля, состоялся бой, о котором так долго и много говорили в сетях. На ринге встретились 39-летний националист и боец смешанного стиля из Петербурга Вячеслав Дацик и 28-летний блогер ММА Артем Тарасов. Эта схватка стала первой для только недавно освободившегося из мест не столь отдаленных «Рыжего Тарзана», который сидел в тюрьме за «голый марш» проституток.

Бой начался в 14:30 часов 15 апреля. Прошел он в Москве при закрытых дверях. Посмотреть схватку пускали только избранных. В зале действовал запрет на фото и видео съемку. Однако некоторые подробности боя уже стали известны. Сам Дацик в разговоре с "КП-Петербург" заявил, что он не доволен итогами боя и это был какой-то "цирк".

Первые минуты боя Дацика против Тарасова Фото: СОЦСЕТИ

Первые минуты боя Дацика против ТарасоваФото: СОЦСЕТИ

Поклонники боев без правил бурно обсуждали предстоящую схватку. Ведь Тарасов не побоялся выйти на ринг в Дациком, несмотря на то, что сам моложе на десять лет, да еще совсем не в весовой категории 150-килограммового «Рыжего Тарзана». Однако за последнее время блогер одержали пять побед и был настроен победить снова.

- Итог: Дацик проиграл, Тарасов не победил! Конец боя – спорная дисквалификация в третьем раунде. Тарасову медики оказывали помощь. Будет много хайпа, - радостно заявил организатор «Русского марша» Дмитрий Демушкин в соцсети, опубликовав фото с «Рыжим Торзаном», у которого видны кровоподтеки на лице.

Демушкин поддержал Дацика после боя Фото: СОЦСЕТИ

Демушкин поддержал Дацика после бояФото: СОЦСЕТИ

Как пожаловался сам Артем Тарасов у себя в соцсетях, 150-киллограммовый соперник сломал ему обе руки. В подтверждение этому он опубликовал фото с перемотанными конечностями. Присутствовавшие зрители говорят, что блогеру пришлось вызывать врачей, так как он не мог встать с ринга из-за болей в животе.

После боя Дацик и Тарасов остались "помятые" Фото: СОЦСЕТИ

После боя Дацик и Тарасов остались "помятые"Фото: СОЦСЕТИ

Сам Дацик после драки тоже выглядит не самым свежим образом. Судя по снимкам в сети, у него подбит глаз, а нос и вовсе стал цвета спелой сливы.

Премьера боя в сети состоится завтра, 16 апреля, на YouTube-канале «Дневник хача» известного блогера Амирана Сардарова.

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Сын Сварога, повелитель муромских лесов из рода Серых Псов, язычник и победитель международных турниров по боям без правил 39-летний Вячеслав Дацик снова на свободе. Накануне городской суд Петербургапрекратил его уголовное дело за истечением срока давности, и вот сегодня Рыжего Тарзана выпустили из СИЗО (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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