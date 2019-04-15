Петербургских стартаперов научат общаться с инвесторами

18 и 19 апреля в Петербурге состоится региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour. Мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов проходит каждый год в разных регионах с целью поддержки и развития технологического предпринимательства. О плюсах участия в конкурсе Startup Tour и перспективах стартап-культуры в России рассказал Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково».

— Какие изменения происходят с годами в сообществе российских стартаперов?

— За последние восемь лет произошли значительные перемены. Раньше об инновациях рассуждали, прежде всего, в контексте развития науки. Сейчас стали понимать, что для технологического бизнеса в первую очередь важна прибыль. Преподаватели многих вузов раньше были против стартап-культуры, считали, что она отвлекает талантливых студентов от учебы. Изменились к лучшему и отношение к стартапам широкой общественности, и восприятие стартап-сообщества СМИ. Появилось понимание, что речь о росте экономики, о развитии технологий, которые перевернут индустриальный мир с ног на голову.

Любые новшества всегда встречают сопротивление и критику, это нормально. Думаю, что те, кто вникает в деятельность «Сколково», понимают, зачем мы распространяем в России культуру инновационного предпринимательства. В каждом регионе должны создаваться технологические рабочие места. Это единственный способ выжить. Регионы больше не могут расти благодаря приходу в них госкорпораций или крупных частных предприятий. Должен найтись новый источник экономического роста. Вот почему стартапы так важны.

— Какие ошибки чаще всего допускают стартаперы? И можно ли их избежать?

— Сегодня ошибка номер один — не прислушиваться к своим потребителям. Многие боятся, что их идею скопируют, и поэтому не хотят рассказывать о ней до тех пор, пока продукт не готов. Это неправильно. Большинство новых продуктов разрабатываются сейчас вместе с клиентами. Будущие потребители сами подсказывают предпринимателям, что для них важно.

Вторая распространенная ошибка связана с подбором команды. Лидеры региональных стартапов часто нанимают на работу старых друзей, родственников, соседей. В командах, собранных по такому принципу, нет плюрализма мнений, а это совершенно необходимо для развития. Думать, что в компании есть один босс, он герой и король, — заблуждение.

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково» рассказал о перспективах стартапа Фото: предоставлено организаторами

— Как бы вы порекомендовали стартаперам подходить к поиску инвесторов?

— Я буду подробно рассказывать об этом на своем мастер-классе в Санкт-Петербурге. В целом можно сказать, что в разных ситуациях предприниматели нуждаются в разных типах инвесторов. Когда проект на ранней стадии развития, есть только идея продукта, инвестор на самом деле не нужен. Есть немало примеров успешных стартапов, которые на старте обходились без помощи инвесторов, использовали собственные средства или обращались к родителям. Конечно, всегда можно рассчитывать на гранты от «Сколково» или других институтов развития, но нужно быть готовым финансировать свой бизнес самостоятельно.

Когда у стартапера уже есть продукт для демонстрации, он может найти первых клиентов и финансировать дальнейшие разработки за счет полученных от них денег. Привлечь крупные инвестиции от венчурных компаний обычно получается только после того, как стартапер получит первые доходы от своего проекта.

— Почему стартаперам стоит принять участие в Стартап Туре?

— Главная мотивация — это возможность познакомиться с другими предпринимателями и выстроить с ними отношения. Обычно стартаперы не знают своих коллег. Так что стоит прийти на Стартап Тур и пообщаться, обменяться опытом, поучиться друг у друга. Вполне возможно, что за время мероприятия предприниматели найдут для себя сотрудников или объединятся для совместной работы в будущем. И, конечно же, к нам нужно идти, чтобы учиться. У нас будет много мастер-классов с участием экспертов, которые прошли долгий путь в бизнесе. Слушайте, задавайте вопросы — наши лекторы с радостью на них ответят.