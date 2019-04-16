Со страстью по льду: Илья Авербух привезет в Петербург новую версию мюзикла "Кармен"

В Петербурге с 15 по 22 июня на сцене спорткомплекса "Юбилейный" пройдут показы ледового шоу "Кармен". Российский фигурист и продюсер Илья Авербух представит старую испанскую историю на новый лад, причем имя исполнительницы главной роли пока держат в секрете. Зрелищное шоу обещает стать одним из главных событий летней афиши: в нем участвуют 80 артистов, используется более 200 костюмов и несколько тонн многоярусных декораций.

Российский фигурист и продюсер Илья Авербух представит старую испанскую историю на новый ладФото: предоставлено пресс-службой

Второй сезон ледового мюзикла "Кармен" стартует в Петербурге 15 июня. Импровизация на тему знаменитой истории о цыганке познакомит зрителя с чувственной жизнью Испании в исполнении сильнейших российских фигуристов, победителей национальных и международных чемпионатов.

Имя исполнительницы главной роли пока держится в секретеФото: предоставлено пресс-службой

В постановке участвуют Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие. Имя той, что сыграет роль главной героини, остается главной интригой сезона - ранее партию Кармен исполняли Татьяна Навка и Маргарита Дробязко.

Одна из особенностей постановки - соединение классической и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева.

История о цыганке познакомит зрителя с чувственной жизнью Испании в исполнении сильнейших российских фигуристовФото: предоставлено пресс-службой

- В этот спектакль мы вложили всю свою душу. Его будет интересно увидеть и новым зрителям, и тем, кто его уже смотрел в предыдущие годы. Мы внесли изменения в спектакль, готовим сюрпризы в составе участников. В этом году "Кармен" будет полна страстей и новых красок! - говорит продюсер проекта Илья Авербух.

Мюзикл на льду подарит петербуржцам букет ярких ощущений: масштабная сценография, красочные стилизованные костюмы, потрясающие воображение спецэффектыФото: предоставлено пресс-службой

Мюзикл на льду подарит зрителям букет ярких ощущений: масштабная сценография, красочные стилизованные костюмы, потрясающие воображение спецэффекты, живой вокал от лучших артистов российских мюзиклов, цирковые трюки, танцы фламенко от артистов Испании делают "Кармен" одним из самых впечатляющих спектаклей команды Авербуха.

"Кармен" будет полна страстей и новых красокФото: предоставлено пресс-службой

После премьеры в Сочи в июне 2015 года мюзикл успешно гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. С первых же показов шоу признали одним из самых эффектных современных спектаклей. На фестивале искусств "Черешневый лес" ледовая "Кармен" получила премию "Творческое открытие" имени Олега Янковского.

КОГДА: С 15 по 22 июня 2019 года

ГДЕ: Спорткомплекс "Юбилейный", проспект Добролюбова, дом 18

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