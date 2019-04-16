Директор Эрмитажа о пожаре в Нотр-Даме: «Как хрупок мир и его культурные ценности»

15 апреля 2019 года в самом сердце Парижа загорелся символ города - собор Парижской Богоматери. Пламя удалось ликвидировать только утром следующего дня. Катастрофический пожар одного из самых известных и старейших памятников Европы никого не оставил равнодушным. Многие выражают соболезнования, публикуя посты в своих соцсетях и делятся воспоминаниями о том, как впервые увидели архитектурный шедевр. Надо ли говорить, что для каждого деятеля культуры это ЧП носит колоссальный масштаб.

Сегодня в знак траура Петербургский Эрмитаж, один из главных музеев страны приспустил государственный флаг на здании Зимнего дворца. А директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский направил соболезнования чрезвычайному и полномочному послу Республики Франции в Российской Федерации Сильви Берманн.

- От имени Союза музеев России и от себя лично выражаю Вам и всему французскому народу соболезнования в связи с сильнейшим пожаром в Нотр-Дам де Пари, - написано в обращении на официальном сайте Союза музеев России. - Эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир и его культурные ценности, и как сложно защитить их от стихии, несмотря на все технические возможности XXI века.

Эрмитаж приспустил государственный флаг в знак траура.Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Борисович поблагодарил всех, кто отстоял собор и его сокровища от огня, и пообещал молиться за скорейшее возрождение Нотр-Дама.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» также выразил соболезнования в связи с пожаром. На официальной страничке в соцсетях появилось фото команды игроков 1971 года на фоне собора в Париже и грустный смайлик.

Сейчас на месте трагедии идет разбор завалов. Старинные реликвии удалось спасти, никто из людей не пострадал. Возбуждено уголовное дело, прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о начале сбора средств на восстановление собора.