Мумий Тролль, Монеточка и Little Big: Кто выступит на фестивале Tinkoff STEREOLETO 2019 в Петербурге

Летний и солнечный фестиваль Tinkoff STEREOLETO 2019 объявил еще 17 артистов. В Петербург едут: EMIKA, FOUNTAINS D.C., Kito Jempere Band, Казускома, кАчевники, Интурист, Oligarkh, Parks, Squares and Alleys, VLNY, ssshhhiiittt!, Ouzo Bazooka, Say Yes Dog, Farveblind, Dizzy Dutch Duck, Super Collection Orchestra, Cleaning Women, Ashilevi. Они присоединяются к уже объявленным Rag’n’Bone Man, Мумий Тролль, Little Big, AURORA, Монеточка, Son Lux, Shortparis, Algiers, IC3PEAK, ЛАУД, Аффинаж, IONOTEKA STAGE и многим-многим другим.

6 и 7 июля на Tinkoff STEREOLETO 2019 выступят:

EMIKA

Emika – британская певица и музыкант чешского происхождения. Это музыка, пропитанная уникальным настроением с небольшой долей мечтательной меланхолии и изящного классицизма, вплетенных в динамичный звуковой коллаж. Живые шоу Emika задействуют пианино вместе с огромным количеством электронных гаджетов, закольцованных электронных звуков, сэмплов и нетривиальных саунд-эффектов. Музыку Emika часто сравнивают с творчеством Тома Йорка и Massive Attack, но по-настоящему оценить её вы сможете, увидев уникальный перформанс Emika на сцене нашего фестиваля.

FOUNTAINS D.C.

Fontaines D.C. представляют новую волну ирландской независимой музыки. Мелодичный и в тоже время напористый «непричесанный» саунд группы вдохновлен The Fall, The Pogues, а иногда и вовсе напоминает The Strokes, а на сцене Fontaines D.C. своим драйвом и юношеской агрессией зачастую напоминают ранних The Stooges. В общем – это отличная гитарная музыка, приправленная очаровательным ирландским акцентом.

KITO JEMPERE BAND

Kito Jempere Band — живой проект Кирилла Сергеева, выступающего под псевдонимом Kito Jempere. В составе Kito Jempere Band 6 человек: это московский музыкант и «диджей года» Леонид Липелис, вокалист группы Videotape Артемий Гунбин, барабанщик групп IOWA, Ассаи и Long Arm Руслан Гаджимурадов, на басу играет студийный инженер Матвей Аверин, а за общий звук и гитару отвечает Роман Уразов (звукорежиссер и co-продюсер Tesla Boy, Manizha). Группа выступала на крупнейших российских фестивалях – Alfa Future People и «Пикник Афиши», а в Токио представив вместе с группой «Мумий Тролль» современную электронную сцену России на фестивале «Русские Сезоны».

КАЗУСКОМА

Представьте себе лучшие моменты ещё молодых Black Sabath или Led Zeppelin, помноженные на чисто русский панк-задор, пропитанный алкогольным угаром вместе с характерной тематикой песен про «чисто скотское отношением ко всему живому на этой планете». Казускома – московская группа из трёх шальных парней, играющих безумную версию классического рока 70-х годов с совершенно бесшабашным гаражным драйвом и стильной подачей. Всё это группа называет «ретро-сексуальный рок» и, стоит отметить, название стиля как нельзя кстати.

КАЧЕВНИКИ

«кАчевники» – новый проект Андрея Запорожца, известного большинству слушателей как SUNSAY и вокалист группы 5`Nizza. Андрей Запорожец сколотил настоящий «пацанский» коллектив в лучших традициях уличного хип-хопа. «кАчевники» играют совершенно бесшабашную смесь хип-хопа и рэпа, которую можно описать только одним решительным глаголом – «Качает!». Проект открывает совершенно неожиданные ракурсы хип-хопа 90-х с элементами современного звучания для нового поколения, а тексты наследуют идеи русской поэзии Серебряного века и тематически направлены против корпоратократии и милитаризма в сторону мотивирующего созидательного настроя в духе дзен.

ИНТУРИСТ

«Интурист» – проект от московского гитариста Евгения Горбунова, известного участием в оголтелом рейв-панк-проекте нулевых NRKTK и получившей признание в Европе в группе Glintshake (ГШ). То, что играет Горбунов под вывеской «Интурист», вызывает прямые ассоциации с поэзией ОБЭРИУтов – доведенное до абсурда нервное гитарное звучание по своему алогизму схоже с творениями последних ярких представителей авангарда серебряного века: Хармса, Введенского и Заболоцкого. Евгений Горбунов делает ставку на атональное звучание электрогитары и непредсказуемую ритм-секцию, которые вместе с электронными эффектами вызывают по-хорошему странный непокой. Недавно «Интурист» отыграли несколько успешных европейских концертов в Берлине, Гамбурге, Риге и Таллинне, а также на международных фестивалях SKIFF и Moscow Music Week.

OLIGARKH

OLIGARKH — концептуальный петербургский проект, сочетающий в себе EDM в духе Major Lazer и Hudson Mohawke с истинно русской музыкой самого широкого спектра – музыканты используют сэмплы и цитаты из православных молитв, народных песен, произведений Чайковского и даже русский рэп старой закалки. В отличие от большинства коллег по электронной сцене OLIGARKH заточены под живой сценический перформанс, нежели только на студийные ухищрения. На сцене — фолк-рейв: ловкий постмодернистский звуковой коллаж, энергичные барабаны и эпилептический видео-арт. Диковинное трио уже заслужило статус «послов российской культуры» за рубежом — европейские гастроли, тур по Китаю, выступления на крупных западных фестивалях, лестные отзывы в маститом музыкальном издании Dazed & Confused и эфиры на американском радио KEXP.

PARKS, SQUARES AND ALLEYS

Самобытный дрим-поп-коллектив из Хабаровска Parks, Squares and Alleys играют музыку с ощутимым стилистическим влиянием британской гитарной музыки 80-х и 90-х в стиле инди, психоделические гармонии 60-х, прилипчивые припевы – всё это заставляет переслушивать песни Parks, Squares and Alleys снова и снова. Чёткая, профессионально выверенная ритм-секция обеспечивает идеальный бит, свойственный хорошей поп-музыке в целом. Большинство треков группы исполняются на английском языке, при этом настолько качественно, что порой создается впечатление, что перед вами группа из Лондона, а не Хабаровска.

VLNY

VLNY – одна из самых ярких русскоязычных независимых групп на отечественной сцене. Самарский коллектив исполняет современную поп-музыку с тонко проработанным электронным саундом и талантливой русскоязычной лирикой. Чувственная музыка и проникновенные тексты группы мгновенно покоряют сердца слушателей, а песни стремительно разлетаются по сети. За четыре года существования VLNY набрали внушительную для русскоязычной инди-музыки аудиторию постоянных поклонников, что позволяет группе успешно гастролировать по России и странам СНГ. «Афиша» так описала звучание группы: «В лучшие свои моменты VLNY напоминают изящных британцев из Wild Beasts или их более динамичных коллег из Foals». Песни VLNY можно услышать в сериале «Улица» на канале ТНТ и в саундтреке к художественному фильму «Я Худею».

SSSHHHIIITTT!

Группа ssshhhiiittt! – это молодые ребята, сумевшие за короткое время набрать популярность своими искренними треками с слегка небрежным, но цепляющим за душу гаражным звуком и лирикой, воспевающей чаяния юности. Их концертные выступления поражают своим драйвом: хрипловатые гитары стилистически напоминающие сёрф с привкусом гаражного панка Ramones вместе с яростной ритм-секцией прекрасно оттеняют слегка меланхоличный вокал. Энергия взрослеющей сентиментальности переплетается с юношеской агрессией, которая то теснит мягкую лиричность, то уступает ей. Секрет группы прост: они создают музыку, которую переживают сами, местами неоднозначную, но понятную любому.

OUZO BAZOOKA

OUZO BAZOOKA – своеобразное зеркало своего родного города Тель-Авива, где сосуществование совершенно различных культур становится возможным в рамках уникальной экзотики Ближнего Востока. Музыка группы сочетает в себе европейский хард-рок с примесью психоделики вместе с ближневосточными мотивами и даже гаражным сёрф-роком. В действительности же звучание OUZO BAZOOKA – это головокружительный микс востока и запада, музыка, которая, исходя из заявлений лидера группы Ури Браунера Кинрота, «заставит Ангелов Ада танцевать на столах, круша всё вокруг». Ури – фигура неординарная, он сотрудничал с Balkan Beat Box, Shantel, нью-йоркскими панк-героями Firewater и романо-македонским духовым оркестром Kocani Orkestar. По словам Ури Браунера Кинрота OUZO BAZOOKA задаст жару и даст хорошего психоделического рок-пинка в свойственной группе брутальной манере.

SAY YES DOG

Say Yes Dog – немецко-люксембургское трио, исполняющее минималистическую поп-музыку. Звучание группы сочетает в себе сложные электронные текстуры и ретро-синтезаторы с живыми ударными и мелодичным мужским вокалом в лучших традициях европейской поп-музыки: от A-Ha и Alphaville до First Hate и Gents. Группу отличает тёплое, почти интимное аналоговое звучание и энергичная атмосфера живого шоу. Не так давно Say Yes Dog выпустили дебютный альбом и объехали мир с концертами, отдавая предпочтение экзотическим странам – Индии, Кореи, Вьетнаму и Японии. Впечатления от этих путешествий легли в основу новой программы Say Yes Dog «VOYAGE» , в которой, по словам музыкантов, кратко изложено ключевое послание группы: «скажите «да», собака далеко ушла, далеко ушла – и теперь она именно там, где и должна быть». Что всё это значит узнаем уже этим летом на Tinkoff STEREOLETO!

FARVEBLIND

Название датского электронного дуэта FARVEBLIND переводится на русский язык как «Дальтоники». Группа предлагает вниманию слушателей особый скандинавский микс замешанный на адреналиновом коктейле из тяжелого клубного рейва, поп-музыки и техно. За два года неутомимые датчане отыграли более 100 живых концертов по всей Европе, включая культовый фестиваль Roskilde. Известное западное издание «Clash» незамедлительно короновало группу, как «младших братьев The Chemical Brothers» и описало их саунд, как «безудержный и яростный шум на танцполе».

Super Collection OrchestraФото: Предоставлено организаторами

SUPER COLLECTION ORCHESTRA

Рассказывая о своей музыке, Super Collection Orchestra используют загадочный термин «freepop», подразумевая неожиданное слияние совершенно разных стилей и направлений. Звук группы – это смесь действительно всего, что только можно смешать, и даже немножко того, чего смешивать совсем уж нельзя. Зачастую они звучат как легендарная французская группа Air, но со значительно большим драйвом и страстью к экспериментированию. Ребята уверены, если бы Сергей Курёхин был жив, ему бы понравилось то, что они делают. Для фестиваля Super Collection Orchestra готовят целый праздник любви и парад нежности, приправленные песнями с их дебютного альбома «RED», релиз который которого состоялся недавно на лейбле «Мастерская» Ивана Дорна.

DIZZY DUTCH DUCK

Dizzy Dutch Duck — группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, магистра Амстердамской консерватории, изначально была создана как выпускной проект. В основе музыки коллектива – эксперимент взаимодействия джазовой импровизации с современной электронной музыкой: к этой идее привёл постоянный поиск актуального языка в джазе. Музыка Dizzy Dutch Duck создаётся в реальном времени, непосредственно в присутствии слушателя и практически никогда не повторяется. За три года группа превратилась в коммуну творческих людей, занимающихся продвижением современной музыки и событий. Весной этого года Dizzy Dutch Duck выпустили дебютный мини-альбом и в данный момент работают над записью сингла с симфоническим оркестром.

CLEANING WOMEN

Cleaning Women – экспериментальная группа из Финляндии, по легенде созданная участниками коллектива, состоящего из трёх роботов-уборщиков с кодовыми названиями: CW01, CW03 и CW04. Группа играет на уникальных, изготовленных по индивидуальному заказу, инструментах, сделанных из переработанных предметов домашнего обихода или материалов, извлеченных из мусорных отходов. Всё это уже настолько интригующе, что отдельного приглашения отправиться в путешествие по удивительному миру музыки Cleaning Women не потребуется. В этом году группа возвращается со своим первым за десятилетие альбомом «Intersubjectivity», смикшированным Александром Хакке из легендарных Einstürzende Neubauten, что позволило необычным музыкальным методам группы реализоваться более органично, чем когда-либо.

ASHILEVI

ASHILEVI – необычная группа с участниками из Эстонии и Республики Ганы, собравшаяся в 2016 году. Музыка группы – симбиоз северного минимализма и африканского изобилия, который и является источником уникальной художественной самобытности. Каждое шоу ASHILEVI отличается от других, и напоминает загадочное путешествие в другой мир, где духовные переживания важнее того, что диктует разум. В настоящее время группа работает над материалом для дебютного альбома и старается играть меньше концертов. Наш фестиваль – приятное исключение и редкая возможность увидеть перформанс ASHILEVI.

Фестивальная площадка Tinkoff STEREOLETO в 2019 году – это огромная территория, 5 абсолютно разных по оформлению и концепту сцен, разнообразные крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров, а также традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что организаторы пока держат в секрете.

Ранее Tinkoff STEREOLETO 2019 объявил, что в Петербурге выступят: Rag’n’Bone Man, Мумий Тролль, Little Big, Aurora, Монеточка, Son Lux, Shortparis, Algiers, IC3PEAK, Лауд, Аффинаж, АИГЕЛ, Тося Чайкина и IONOTEKA STAGE, а также новую площадку фестиваля – Севкабель Порт. Совсем скоро Tinkoff STEREOLETO объявит следующих участников фестиваля. Организатор фестиваля — компания «Светлая Музыка».

ГДЕ И КОГДА

6 и 7 июля 2019 года, Севкабель Порт

Детям до 10 лет – вход бесплатный. Информация о билетах.