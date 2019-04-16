2019-04-16T17:26:57+03:00
Новости компаний

Квартиры от «Лидер Групп» подорожают

Цена квадратного метра в квартале «Гавань Капитанов» увеличится в мае
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Квартал строится на нарывных территориях Васильевского острова. Фото Компании «Лидер Групп».Квартал строится на нарывных территориях Васильевского острова. Фото Компании «Лидер Групп».
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Квартиры от застройщика «Лидер Групп» подорожают уже 1 мая. Увеличение стоимости коснётся жилого квартала «Гавань Капитанов», который компания возводит на намывных территориях Васильевского острова. Если вы давно мечтаете о панорамном виде на Финский залив и центр Северной столицы прямо из собственных окон, самое время эту мечту воплотить, а заодно и сэкономить.

В «Гавань Капитанов» входят жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов». В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. Но и жилье дороже: от 2 580 900 рублей. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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