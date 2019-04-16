Big Businnes Fun Festival 2019 в Петербурге можно будет посетить бесплатно

28 и 29 июня в Санкт-Петербурге уже в третий раз пройдет грандиозное образовательно-развлекательное бизнес-мероприятие общероссийского масштаба Big Businnes Fun Festival 2019. Первый в мире опен-эйр фестиваль для менеджеров, специалистов и предпринимателей, сочетающий в себе обучение и активный отдых на свежем воздухе, в этом году пройдет сразу на двух площадках. Общедоступной зоной станет Единый центр предпринимательства на Полюстровском проспекте, здесь пройдет уникальная образовательная акция – Всероссийский Бизнес Диктант. Написать Диктант можно будет очно на фестивале BBFF, обсуждая ответы с экспертным советом и медийными спикерами, или в онлайн-режиме. Хэдлайнеры BBFF 2019: Тимур Сардаров и другие звезды бизнеса.

28 и 29 июня в Санкт-Петербурге уже в третий раз пройдет Big Businnes Fun FestivalФото: Предоставлено организаторами

В этом году BBFF заручился активной поддержкой города, что позволило сделать вход в общую зону на Полюстровском проспекте бесплатным и максимально удешевить стоимость билетов в вечернюю зону отдыха в «Люмьер-холле». Но количество бесплатных мест ограничено. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным входом надо пройти регистрацию на сайте.

Программа будет объединена с культовым музыкальным фестивалем Odyssey, который создаст в пространстве газгольдера и вокруг него атмосферу сказочной Атлантиды, и закончится феерической вечеринкой на четырех сценах. Музыка и йога, костюмные пати, футбол и фудкорт, бадминтон и фрисби, командные интеллектуальные игры и тимбилдинги – все это станет привлекательным обрамлением для образовательных секций и воркшопов, и позволит еще раз доказать, что оффлайн-обучение в бизнесе может быть совсем не похожим на привычный всем формат конференций.

На фестивале в Петербурге выступит Сергей МовчанФото: Предоставлено организаторами

Одним из центральных событий BBFF станет массовый Бизнес-диктант 2019 - бесплатное тестирование для всех желающих по направлению “Бизнес и Предпринимательство”, включающее вопросы по менеджменту, маркетингу, финансам, юриспруденции и экономике. Бизнес-диктант будет проводиться совместно с Единым Центром предпринимательства Санкт-Петербурга. По его итогам участникам будут выданы сертификаты с результатами.

Наталья Таций, продюсер фестиваля BBFFФото: Предоставлено организаторами

- Благодаря поддержке города и привлечению Единого центра предпринимательства в качестве общедоступной площадки у фестиваля в этом году немного смещается акцент в сторону предпринимателей, среднего и малого бизнеса. Таких участников в этом году будет значительно больше. И если темой прошлого года были «Инструменты для бизнеса», – рассказывает Наталья Таций, создатель и идеолог BBFF, - то сейчас мы берем тренды. Актуальные тренды в управлении, в маркетинге, в эйчар, в юриспруденции – это тоже наше новое направление. Мы не будем делить программу на секции – одним налево, другим направо – мы построим ее так, чтобы было интересно специалистам разных направленностей.

Одна из важных задач фестиваля, помимо бизнес-обучения – это нетворкинг, формирование полезных контактов в бизнес-сообществе. Биржа контактов будет организована тоже в веселом и нетрадиционном ключе.

- Для эффективного бизнеса необходимо знакомиться и потом качественно использовать эти контакты, - говорит Наталья Таций, - В 2018 году мы сделали на фестивале Business Speed Dating: перед главной сценой сотни людей одновременно обменивались визитками в экспресс-формате. Кроме того, в блоке «Нетворкинг» участникам предлагались специальные игры и дебаты.

Предприниматель Дмитрий Потапенко поделится секретами бизнесаФото: Предоставлено организаторами

В блоках FUN и SPORT Участников BBFF 2019 ждут футбольный турнир, в котором примут участие 16 команд, киберспортивные соревнования, сквош, гольф, кроссфит, баскетбол, волейбол, активные уличные игры, Quiz (короткие интеллектуальные игры), спортивный квест, выступление черлидеров «Soul Sisters».

29 июня после насыщенной дневной программы участники фестиваля BBFF приглашаются в креативное пространство «Люмьер Холл». Здесь будет расположена вип-зона фестиваля. Гостей ждут лекции в стиле TED от восьми именитых спикеров и open talk с известными мировыми бизнесменами: Тимуром Сардаровым, главой коммьюнити Burning Man Russia и другими звездами фестивальной индустрии, специально приглашенными на фестиваль BBFF 2019. А вечером Большой Бизнес Фан Фестиваль объединится с культовым музыкальным фестивалем Odyssey. Впервые в России бизнес мероприятие трансформируется в настоящую музыкальную Атлантиду, наполненную атмосферным светом и звуком и населенную экзотическими персонажами. Дресс-код приветствуется!