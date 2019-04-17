В Петербурге состоится благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка

В Петербурге 18 апреля Упсала-Цирк приглашает всех неравнодушных на цирковой онлайн-баттл. В течение часа с 17 до 18 в прямом эфире артисты покажут свои лучшие цирковые трюки, а зрители смогут поддержать артистов пожертвованиями. Причем, азарт мероприятия в том, что чем больше пожертвования - тем круче трюки.

Зрители баттла смогут увидеть лучшие цирковые и акробатические трюки от артистов Упсала-Цирка, а также принять участие в розыгрыше двух билетов в Упсала-Цирк и стильной хулиганской фотографии артистов с автографами и ценных призов от партнеров события.

Современное цирковое искусство — способ вдохновиться каждому человеку вне зависимости от возраста или профессии. Онлайн-баттл - это лучший способ посмотреть выступление единственного в мире цирка для хулиганов и зарядиться цирковой энергией, не выходя из дома или офиса. Во время баттла можно легко и увлекательно рассказать своим детям, друзьям или сотрудникам о том, что такое благотворительность.

Все собранные деньги будут направлены на проект «Цирк для хулиганов» — уникальный социокультурный проект, где дети из групп социального риска, часто из неблагополучных семей, с помощью циркового искусства и творчества меняют свой жизненный сценарий. Мы уверены, что творческое начало есть в каждом ребенке, независимо от его социального статуса и особенностей.

Когда: 18 апреля с 17.00 до 18.00

Где: YouTube канал Упсала-Цирка