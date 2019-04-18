Взгляд в будущее

С 8 по 14 апреля Северная столица принимала у себя не просто самых талантливых, а самых умелых и даже модных школьников страны. Гостеприимным хозяином и организатором заключительного этапа олимпиады по технологии в рекордный пятый раз стал Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

ТЕХНИКА И ТВОРЧЕСТВО

В этом году участники олимпиады по технологии смогли проявить свои способности в двух номинациях: «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». Цель олимпиады - не просто привлечь школьников к науке, а поддержать талантливых технологов всех направлений: от деревообработки и дизайна одежды до 3D-моделирования и робототехники.

Таких ребят оказалось немало: в заключительном этапе олимпиады приняли участие 197 человек из 60 субъектов страны.

Стоит напомнить, что Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам и является самой престижной в России, ведь перед победителями и призерами заключительного этапа открываются двери в лучшие вузы страны.

СМЕКАЛКА НА ЗАВИСТЬ

Заключительный этап олимпиады в Санкт-Петербурге официально стартовал 8 апреля. С приветственными словами на торжественной церемонии открытия к участникам обратились ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, профессор Алексей Демидов, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская, сопредседатели жюри и координаторы проекта.

А уже 10 апреля в актовом зале стартовала защита проектов. Девушки дружно сделали ставку на модные технологии: многие участницы представили на суд жюри коллекции дизайнерских платьев и этнических нарядов, а также работы с использованием батика, скрапбукинга, валяния и вышивки.

Кафедра конструирования и технологии швейных изделий. Фото: СПбГУПТД.

Самым зрелищным оказалось шоу Александры Жеребцовой. Чтобы эффектно показать свою коллекцию одежды «Окно во Вселенную», девушка привлекла на помощь науку. На примере настоящей розы она показала, какими хрупкими может сделать окружающие нас предметы один из элементов периодической системы - азот.

Юноши тем временем демонстрировали технические изобретения: систему сбора использованных батареек, глубоководный электрогенератор, станок для роспуска шин... Такой смекалке даже взрослые стартаперы позавидуют!

Чего уж там: судили юных участников со взрослой строгостью. Члены жюри из девяти городов России оценивали актуальность, оригинальность, социальную значимость и научную обоснованность проектов.

Лауреатов олимпиады наградили 14 апреля на торжественной церемонии закрытия. Призерами стали 25 процентов участников заключительного этапа.

КУЗНИЦА ТВОРЦОВ

За свою многолетнюю историю Университет промышленных технологий и дизайна выпустил целую плеяду известных кутюрье, среди которых Алена Ахмадуллина, Давид Кома, Ольга Малярова.

По многочисленным рейтингам качества приема в вузы страны СПбГУПТД уже несколько лет занимает первое место среди вузов художественно-технологического профиля, а уникальную методику обучения дизайнеров и конструкторов одежды в этом вузе высоко оценивают и в других странах мира.

Благодаря авторским курсам, профессионализму преподавателей и внедрению интерактивных форм и методов преподавания студенты, успешно окончившие вуз, будут иметь целый ряд преимуществ среди молодых специалистов.

Кстати, вуз сотрудничает не только с отечественными предприятиями, но и имеет обширные зарубежные контакты с университетами, академиями дизайна Великобритании, Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Кореи, Дании и других стран. Проводятся совместные образовательные программы, выставки и конференции, а главное - студенты СПбГУПТД обучаются по обмену в вузах по всему миру.

Большую поддержку проектам и конкурсам все эти годы оказывает ректор Университета промышленных технологий и дизайна Демидов Алексей Вячеславович. Его вклад в поддержание молодежных движений, в том числе олимпиадного, грамотная политика в области образования, трудоустройства, организации досуга студентов был отмечен правительством Санкт-Петербурга.

Достигнутые успехи и заслуженное признание позволили Алексею Вячеславовичу стать вице-президентом Российского союза ректоров, председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауреатом премий правительства Российской Федерации в области науки и техники и премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования.

КСТАТИ

Совсем скоро - с 22 по 25 апреля - в университете пройдет еще один масштабный конкурс - знаменитая «Адмиралтейская игла». В этом году международное состязание дизайнеров пройдет под девизом «Модный полигон» и традиционно соберет лучших в своем деле. В том числе и в жюри: судить работы участников будут профессионалы из более чем десяти стран мира - Италии, Германии, Японии, Франции, Китая и других.

Конкурсантам придется постараться, чтобы доказать, что они достойны победы и Гран-при, который составляет полмиллиона рублей.

Платье из коллекции «Архангел» выпускницы СПбГУПТД Ольги Маляровой. Фото: СПбГУПТД.

Напомним, конкурс «Адмиралтейская игла» был учрежден Университетом промышленных технологий и дизайна. В прошлые годы его участников оценивали, например, Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, Эвелина Хромченко. А финальные дефиле и гала-показы проходили на таких исторических площадках, как Мраморный зал Российского этнографического музея, Государственная академическая капелла, атриум Комендантского дома Петропавловской крепости.

Также в этом году в СПбГУПТД проходит 27-й конкурс молодых модельеров «Дыхание весны». Ежегодно поучаствовать в нем приезжают дизайнеры из 20 регионов страны, ведь «Дыхание весны» - хороший трамплин для дальнейшего профессионального развития творцов.

УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

ИРИНА САФРОНОВА

Заведующая кафедрой дизайна костюма Ирина Сафронова работает художником по костюму к балетным спектаклям и операм в многочисленных театрах России. С 2001 по 2004 год она создавала костюмы для олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Артура Гачинского и Сергея Воронова. Графические работы, модели и эскизы костюмов Сафроновой представлены более чем на сорока выставках в России, Германии, Италии и США.

ЛЮБОВЬ РУБЕНЯН

Художественный руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» и руководитель студентов - участников BUNKAFASHIONWEEK в Токио, международных конкурсов в Лондоне, Монако, выставки WHO’SNEXT в Париже.

ЕВГЕНИЙ СУРЖЕНКО

Заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий, директор института текстиля и моды, профессор Сурженко - один из наиболее квалифицированных и известных в стране специалистов в области проектирования одежды. Научно-методические разработки Сурженко в области эргономического проектирования специальной одежды успешно применяются на практике.

Иван Сорокин