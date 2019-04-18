Зачем нужен адвокат и как найти хорошего специалиста

Право – пожалуй, одна из самых непонятных и запутанных областей знаний. Тем не менее, с юридическими вопросами рано или поздно сталкивается каждый из нас. Получение наследства, развод, спор с соседом по даче – да мало ли ситуаций, когда люди просто не знают, что им делать, куда бежать, кому звонить. И первый вопрос, который возникает: к кому обратиться – юристу или адвокату? И как не столкнуться с мошенниками?

Адвокат или юрист

- Есть такая фраза: каждый адвокат - юрист, но не каждый юрист – адвокат. Прежде всего, надо понимать разницу между этими определениями, - говорит адвокат Роман Чаус.

- Юристом может работать любой человек, который получил высшее или среднее специальное юридическое образование. Адвокат - это юрист с дополнительной серьезной ответственностью. Он имеет высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности.

Другими словами, юрист может помочь с документами: составить или оценить договор, зарегистрировать фирму или ИП, составить жалобу, проконсультировать о правах и обязанностях. Специальных законов, которые регулируют деятельность юристов, нет. Также как нет и организации, которая контролирует качество работы юристов.

В свою очередь адвокат до получения адвокатского статуса должен отработать по специальности минимум два года или пройти годовую стажировку в адвокатской фирме. Еще он должен сдать квалификационный экзамен. После присвоения статуса адвокату выдается удостоверение, по номеру которого вы можете проверить, числится ли этот правозащитник в реестре адвокатской палаты вашего региона.

Бытует мнение, что адвокат нужен, только если речь идет об уголовных делах. Вовсе нет.

- Нанять адвоката можно, если вы хотите выиграть судебный спор, обжаловать штрафы ГИБДД, решить вопросы с налогами или вступлением в наследство, написать претензию в страховую или в банк и так далее, - продолжает Роман Чаус.- Профессия адвоката имеет разные специализации. Я, например, занимаюсь исключительно гражданскими делами, кому-то ближе уголовные.

Адвокат Роман Чаус. Фото из личного архива.

Люди обычно обращаются к адвокату, когда у них что-то случается и, рассматривая ситуацию совместно с адвокатом, зачастую приходится давать разъяснение относительно того, как выйти из нее и как ее предупредить в будущем. К сожалению, в большинстве случаев, доверители в ключевой момент упускают какую-либо существенную деталь. В такой ситуации нужно обращаться за советом к адвокату.

Кстати, еще одно отличие адвоката от юриста - адвокат может запросить любую необходимую информацию, кроме той, что особо охраняется законом и является тайной (например, банковской или медицинской). Поэтому, когда у вас мало доказательств, без адвоката не обойтись.

Как не ошибиться с выбором

Прежде всего, ищите адвокатов нужной вам специализации. Помните, что специалист, добившийся оправдательного приговора в уголовном деле, может плохо разбираться в вопросах раздела имущества.

Выбрав правозащитника, не стесняйтесь попросить его показать свое удостоверение. Если у адвоката его нет, перед вами сомнительная личность. Вы также можете самостоятельно проверить историю дел адвоката. Не помешает заранее узнать, какими делами он занимался, и как успешно справлялся с возложенными задачами – сделать это можно на судебных сайтах.

- Как правило, люди обращаются к специалистам по рекомендации друзей, родственников и знакомых, - говорит Роман Чаус. – В любом случае, начинать сотрудничество нужно только в том случае, если вы доверяете своему защитнику.

Бывает, что люди начинают сами составлять исковые заявления по шаблонам из интернета или пользуются онлайн-консультациями в интернете. Это опасно.

- Вы не знаете, кто с вами общается по ту сторону экрана, далеко не всегда это профессионалы. Кроме того, люди не всегда понимают, какие обстоятельства дела важны, можно ли их использовать в дальнейшем. Получить грамотный ответ в таком случае просто невозможно, - добавляет Роман Чаус.- Так что лучше потратить время на поиск грамотного адвоката, чем пытаться решить все самостоятельно.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вы попали в неприятную ситуацию

- зафиксируйте то, что произошло. Будь это порча имущества, нападение, травма, опишите, где и когда это произошло, сделайте фотографии, постарайтесь найти свидетелей и записать их телефоны.

- храните все документы, касающиеся важных, на ваш взгляд, вопросов. Возможно, спустя годы они вам пригодятся, так как законы постоянно меняются.

- обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту. Чем раньше вы обратитесь к адвокату, тем больше у него будет времени на подготовку к делу.