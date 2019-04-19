Куда поехать на море: Калининград курортный

Блогеры и журналисты проекта «Открывая Серебряное ожерелье» продолжают колесить по Калининградской области и искать аргументы в пользу главного тезиса экспедиции: чтобы провести запоминающийся отпуск, необязательно лететь в дальние страны. Ведь сокровища прячутся прямо у нас под носом. Просто вместо них мы привыкли смотреть на буклеты пятизвездочных отелей с безлимитными пирожными где-нибудь на севере Африки.

Нет ничего более умиротворяющего, чем шум прибоя.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

К слову, именно о пляжном отдыхе пойдёт речь в этом дневнике. В прошлый раз мы рассказали о том, где отведать бургер с селедкой и почувствовать себя рыцарем, философом или кенигсбергским бюргером образца 1912 года. А теперь — посоветуем, где лучше провожать ныряющее в Балтийское море солнце.

ЗЕЛЕНОГРАДСК

Зеленоградск — одно из любимых мест отдыха калининградцев.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Курорт федерального значения, в котором сохранилась значительная часть исторической застройки. Город, некогда звавшийся Кранцем, основан ещё в 1252 году.

Не так давно Курортный проспект в центре Зеленоградска похорошел. Немецкие дома отреставрировали и почистили от рекламы. Саму же улицу сделали пешеходной. Теперь дорогу приходится делить не с автомобилистами, а... с кошками.

Курортный проспект.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Здесь вообще возникает такое чувство, будто город принадлежит хвостатым. В автомате со снэками на Курортном проспекте нет шоколадных батончиков, зато есть несколько видов кошачьего корма. Чего уж там: у мурлык здесь есть даже свой музей и светофоры, а улицы инспектирует котошеф, который отвечает за обед пушистых жителей. Да-да, это официально трудоустроенный профессионал, который каждый день выходит кормить котиков и получает за это зарплату.

Не удивлюсь, если и за дверями мэрии тоже раздаётся довольное мурлыканье.

Пс, парень, «Вискас» есть? А если найду?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЗЕЛЕНОГРАДСКЕ?

Музей «Мурариум»

Если бы любовь к кошкам была религией, то Мекка ее находилась бы именно здесь. В наши дни несколько этажей водонапорной башни 1904 года заняты всевозможными котиками: плюшевыми, керамическими, акварельными...

Кошачьи истины.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кроме того, со смотровой площадки музея открывается шикарный вид на Зеленоградск и побережье.

Где: Саратовская улица, 2

Домик Ангелов

Ещё один тематический музей находится прямо напротив самой умурительной экспозиции России. В небольшом белом двухэтажном здании поселились более тысячи херувимов.

Обитель ангелов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Один из них, улыбчивый и седовласый, обитает у самого потолка и, услышав гостей, начинает приветливо размахивать белыми крыльями. Визит к ангелам займет от силы минут двадцать, а настроение точно поднимется на весь день.

Где: Пограничная улица, 12

Кирха Святого Адальберта

Вид на кирху со смотровой площадки «Мурариума».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Первый камень лютеранского прихода заложили ещё в 1896 году. Здание пережило и войну, и эпоху научного атеизма, когда в красных кирпичных стенах находились склады... По сей день башня кирхи устремляется на 42 метра в небо. Вот только в 1995 году церковь стала православной: теперь это Свято-Преображенский собор.

Где: Московская улица, 40

«Барахольщик»

Главное — не потерять счёт времени.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сразу предупреждаем: сюда заходите на свой страх и риск. Велика вероятность, что затянет на час-другой. В атмосферной антикварной лавке можно найти не только предметы немецкого быта, но и модные нынче сувениры. Например, холщовые сумки и стильные открытки с Кантом.

Где: Курортный проспект, 27

Сквер Королевы Луизы

Уютную беседку в центре Зеленоградска окружают отреставрированные немецкие дома. В общем, идеальное место, чтобы спрятаться от знойного летнего солнца.

Где: улица Тургенева, 6

СВЕТЛОГОРСК

Закаты в Светлогорске самые красивые...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Еще один курорт федерального значения, в прошлом — Раушен. Как и в Зеленоградске, тут осталось много довоенных зданий. Да и «новоделы» смотрятся прилично. Более того, как раз к началу сезона откроется новый променад.

Здесь же расположен театр эстрады «Янтарь-холл», где проходят самые большие и важные концерты в области. Например, уже в мае на сцену поднимется Королевский национальный балет Грузии, выступит «Сплин» и прозвучат песни группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра.

В июле здесь пройдёт «Голосящий КиВиН».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кстати, во дворе концертного зала, на фоне сетчатой крыши, получаются очень фактурные селфи. Сам проверял.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В СВЕТЛОГОРСКЕ?

Водонапорная башня Раушена

Мимо такой красоты пройти не удастся.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Символ курортного города преследует туриста по всему Светлогорску: кажется, без него не обходится ни один магнит. Что вполне естественно, ведь башня в романском стиле — одна из красивейших в регионе.

Строили ее и здание водолечебницы с 1900 по 1908 год по проекту архитектора Отто- Вальтера Куккука.

Где: Октябрьская улица, 11

Скульптура «Нимфа»

Ещё один символ федерального курорта ждёт прямо на набережной.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С 1938 года бронзовая нимфа Германа Брахерта следит из своей мозаичной не ракушки за фланирующими по променаду туристами и слушает, как волны, шипя, несутся к берегу, чтобы разбиться о булыжники, как кричат чайки и продавцы варёной кукурузы... Что-то я расчувствовался... Ах, да! Ещё она является гарантом самых глупых — но таких желанных — фотографий. Ну, вы поняли...

Где: Морская улица

Органный зал Макаровых

Зал открыл свои двери в 1995 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Этот величественный инструмент можно послушать не только на острове Канта в Калининграде, но и в нескольких минутах от Балтийского побережья.

Бывшая католическая капелла оформлена в типичном для этих мест стиле фахверк. Внутри шикарная акустика и орган фирмы Хуго Майер. Но главное — это все-таки камерная атмосфера на концертах. Так что после выступления не стесняйтесь подходить к музыкантам. Они с радостью расскажут об устройстве и особенностях инструмента.

Где: Курортная улица, 3

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В СВЕТЛОГОРСКЕ?

Отель «Универсал»

Уютное место в паре минут от моря.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Уютные просторные номера расположены в небольших домиках в стиле старого Раушена. До канатной дороги, ведущей к морю, всего сто метров. Кроме того, здесь можно заказать экскурсию по Балтийскому побережью и даже тур в Европу.

КУРШСКАЯ КОСА

Человек — не птица, но коптер запустить может.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

48 километров идиллии: рельефные дюны с мельчайшим белым песком, «сковородки», окружённые осокой, густые леса, где встретить косулю, кабана или лису проще, чем памятник Ленину в провинциальном городке.

На Куршской косе уникальный природный ландшафт, аналогов которого нет нигде в мире. Поэтому в 2000 году ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересно, что в 10-11 веках здесь жили викинги. Поселение находилось рядом с нынешним посёлком Рыбачий.

К слову, сами калининградцы предпочитают другим областным курортам именно косу. Здесь можно услышать не только шум прибоя, но и пение 150 видов птиц. Ежегодно весной и осенью над национальным парком пролетает от 10 до 20 миллионов пернатых.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КУРШСКОЙ КОСЕ?

Высота Эфа

Вид со смотровой площадки потрясающий.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Одна из самых высоких дюн Европы (55 метров), с вершины которой можно услышать знаменитые «поющие пески». Вид, открывающийся со смотровой площадки, потрясает: перед тобой настоящая пустыня, растянувшаяся на три километра вдоль Куршского залива, а за ней — густой лес, из-за крон которого выглядывает море.

К слову, название своё дюна получила в честь Франца Эфа, который изучал и закреплял подвижные пески.

Где: 42-ой километр Куршской косы

Танцующий лес

До сих пор никто не может понять, почему деревья в этой части хвойного леса, высаженные в 1961 году для укрепления песков, изгибаются зигзагом и даже рисуют стволами мертвые петли. Версии существуют самые разные: от обычных гусениц-вредителей до инопланетного вмешательства.

Где: 37-ой километр Куршской косы

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА КУРШСКОЙ КОСЕ?

Отель «Альтримо»

Над интерьером в ресторане потрудились.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Отель находится прямо на берегу Куршского залива в посёлке Рыбачий, откуда до главных достопримечательностей косы минут десять на машине. В «Альтримо» всего 37 номеров, так что никто не помешает постигать дзен на обустроенном променаде. Имеется здесь и собственный ресторан.

ЯНТАРНЫЙ

Вдоль побережья растянулся променад.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В маленьком посёлке городского типа на побережье Гданьского залива проживает всего около пяти тысяч человек. Вдоль широкого песчаного пляжа с летними кафе и зонтиками растянулся новый променад.

Как известно, Балтийское море очень капризное, прогревается оно медленно и нехотя. В Янтарном же прямо на побережье есть чистое озеро. Водичка в Балтике недостаточно хороша и горяча? Разворачиваем шезлонг на 180 градусов и продолжаем наслаждаться.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЯНТАРНОМ?

Смотровая площадка янтарного карьера

Кажется, за эти дни я увидел все, что только можно сделать из янтаря. Но к дереву меня не готовили...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Янтарный комбинат работает с 1947 года и добывает целых 400 тонн солнечного камня в год! Гостей здесь любят и проводят им экскурсии, на которых рассказывают — и даже фильмы показывают — о сложном пути слез морской богини с 60-метровой глубины до изящных украшений.

Кстати, здесь и самому можно почувствовать себя копателем янтаря. Драгоценные камушки прячутся на глубине огромной песочницы, из которой — как же заманчиво! — уже торчат лопатки.

Музейный комплекс «Янтарный замок»

Янтарный образца 19 века.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В замке 14 века множество экспозиций: от прусских костюмов и быта до подвалов инквизиции и «красной комнаты» с портретами Маркса и Ленина.

Кроме того, на втором этаже действующее производство — можно посмотреть, как обрабатывают янтарь. И не забудьте заглянуть во двор: там стоит макет старого Пальмникена.

Где: Советская улица, 61

Кирха Пальмникена

Лютеранская кирха из валунов и фигурного кирпича по проекту архитектора Бесселя-Лорка была заложена в 1887 году. За более чем столетнюю историю здания в его стенах успели побывать клуб, бильярдная, спортзал и склад.

Сегодня это действующая церковь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В 1990 году кирху передали Русской православной церкви. С тех пор она зовётся храмом Казанской Иконы Божьей матери.

Где: Советская улица, 67

Водонапорная башня Пальмникена

Десять лет назад 35-метровую башню 1920 года капитально отремонтировали, а на крыше установили флюгер в виде единорога. Она, кстати, до сих пор в строю!

Где: Железнодорожная улица, 3

Памятник жертвам «Марша смерти»

Некоторые экскурсоводы не любят рассказывать туристам об этой достопримечательности. Мол, зачем портить людям настроение на отдыхе?

Мне же кажется, что вырывать страницы из истории региона (какими бы печальными они ни были) — как минимум неуважительно.

В ночь на 1 февраля 1945 года в Пальмникене убили семь тысяч евреев из Венгрии, Польши и Вильнюсского гетто. Одних расстреливали, других — сталкивали с обрыва удараом приклада по голове. Патроны, знаете ли, дорогие. Экономить надо.

Историю нельзя замалчивать.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В 2011 году на месте трагедии установили 10-метровый мраморный монумент. Женские руки, воздетые к небу, символизируют попытку погибающих людей ухватиться за жизнь.

Где: Советская улица, 1

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ЯНТАРНОМ?

Schloss Hotel

Аллея, ведущая к морю, упирается прямо в этот отель с необычным садом, который сродни маленькому архитектурному справочнику. Впереди эклектика, слева современность, по правую руку — стилизация под фахверк.

Александр отказывается уезжать. Ничего, сейчас дотащим.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Да и называется он по-немецки явно неспроста. Сервис такой, что даже самый щепетильный турист не найдёт, к чему придраться. Одна только кухня в здешнем ресторане — уже шедевр. Блюда выверены до положения капли бальзамического соуса, а десерты — всегда здоровые. Нас, например, угощали облепиховым сорбе.

БАЛТИЙСК

Самая западная точка России и бывший закрытый военный город, который лишь в 2008 году окончательно снял погоны. Здесь, конечно, не так уютно, как на федеральных курортах региона. Но у города однозначно большой туристический потенциал. Ведь пляжи и закат прекрасны при любой власти.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В БАЛТИЙСКЕ?

Цитадель «Пиллау»

Узнаете очертания?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Именно этот форт 1626 года стал прототипом для Петропавловской крепости. Самому, правда, сюда не попасть: военный объект строго охраняется. Неясно только, что сторожат: то ли кирпичи старинные, то ли деревья крашеные... Зато можно заказать экскурсию в музее Балтийского флота неподалёку. С группой войти в главные ворота цитадели точно удастся.

Где: улица Красной Армии

Маяк «Пиллау»

Рядом с маяком стоит памятник Петру I.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Первый деревянный маяк появился здесь ещё в 1741 году. В 1816-ом — достроили каменный. Сегодня это главный ориентир для судов в гавани Балтийска и самый западный маяк в России. Находится он в наиболее ухоженном районе города, напротив сквера с памятником Петру Великому и стоянки военных кораблей. Кстати, именно отсюда отплывает паром на Балтийскую косу.

Где: Морской бульвар

БАЛТИЙСКАЯ КОСА

Отличное место, чтобы погулять пару часов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Как я уже сказал, добраться сюда можно только на пароме, который ходит раз в два часа. Остановиться удастся лишь в палатке. Однако ехать сюда стоит не за природой (тягаться с Куршской косой — плохая затея), а за колоритными руинами немецкого аэродрома «Нойтиф», береговой зенитной батареи «Лемберг» и форта 19 века.

Кладбище военных кораблей

Крематорий былого величия, где мощь и сила пилятся на металлолом.

Зрелище одновременно и печальное, и завораживающее.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В БАЛТИЙСКЕ?

Отель «Золотая Орхидея»

Самая душевная наша ночевка за все время путешествия по Калининградской области. Едва мы зашли, хозяйка усадила за стол, угостила горячим глинтвейном и печеньем, которое сама испекла.

Эх, задержаться бы здесь на пару дней...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Номера в домиках в паре минут от моря просторные и с террасами, а на территории отеля есть беседки с мангалами, сауна и бассейн.

Где: Верхняя Морская улица, 6

КСТАТИ

В выборе жилья на калининградских курортах поможет сервис бронирования TVIL.RU, где представлены все отели и гостевые дома, да ещё и по лучшей цене.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Полчаса на автобусе — и перед тобой такая красота.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С транспортной логистикой в Калининграде все в порядке. А иначе быть и не может, ведь область — особенно для привыкших к российским расстояниям — попросту маленькая. Так, до главных курортов региона, Зеленоградска и Светлогорска, всего около сорока километров. То же самое до Янтарного и Балтийска.

Можно, конечно, поехать на машине, но зачем отказывать себе в удовольствии насладиться закатом с бокалом вина? Тем более электрички и автобусы от Северного и Южного вокзалов ходят несколько раз в час.

С Куршской косой сложнее. Туда можно добраться только на автобусе, который ездит всего дважды в день. Если собираетесь ехать на машине — держите наготове кошельки. За въезд в заповедник придётся заплатить по 150 рублей с человека.

Хотя я все-таки советую путешествовать по косе на автомобиле. Ведь самые интересные и красивые места находятся в нескольких километрах от посёлков. Мы, например, на своих Subaru Forester и Outback смогли облететь все достопримечательности буквально за несколько часов.

Наши Subaru ни разу не подвели нас на дорогах Калининграда.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

МОЖЕТ, ПРОСТО ПЕРЕЕХАТЬ В КАЛИНИНГРАД?

Если вам так понравились достопримечательности региона, что вы подумываете не только об отпуске, но и о покупке недвижимости — обратите внимание на проект ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА», который скоро возведёт официальный партнер нашего автопробега, Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект».

«РусскаЯ ЕвропА» — это настоящий «счастливый город» площадью более 20 гектаров, где европейский уют будет сочетаться с русской душой, и каждое здание окажется неповторимым.

Кстати, наши экипажи даже заглянули в офис компании и узнали, как вскоре преобразится Калининград.

А скидка за самую красивую улыбку положена?..Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Больше всего блогеров и журналистов в проекте ЭКОквартала впечатлило смелое архитектурное решение — смешение классического и современного стилей с акцентом на экологичность и комфортную среду. Там целые сады на крышах, Карл!

Более того, экипажам удалось прогуляться по уже сданному жилому комплексу компании - «Цветной бульвар».

Двор здорового человека: много зелени, пешеходные и велодорожки, а также общественные пространства и памятники.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Подробнее о том, почему создание ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде обещает стать революцией в градостроительстве, и как стать жителем этого счастливого города – читайте здесь.

НАПОМНИМ

Первая экспедиция проекта состоялась в начале марта. За две недели путешественники спели хит «Песняров» у резного палисада в Вологде, заглянули к Деду Морозу в Великий Устюг, посетили вотчину матушки Зимы в Яренске и покормили оленей в Нарьян-Маре — в общем, побывали в настоящей зимней сказке. А летом, через месяц после Калининграда, экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» заглянут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение — и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост, едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же виртуальную реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО. Более того, по итогам экспедиций будет создана интерактивная карта-маршрут по Северо-Западу со всеми точками, интересными туристам.