«Такие поступки показывают человека»: Нурмагомедов ответил Макгрегору за то, что тот назвал его жену «полотенцем»

Мастер смешанных единоборств находится с визитом в Петербурге уже второй раз за последние четыре месяца. В декабре Хабиб приезжал по приглашению олимпийского чемпиона дзюдоиста Тагира Хайбулаева на хоккейный матч СКА. Теперь Нурмагомедов прибыл, чтобы поддержать второй в истории турнир UFC в России, который пройдет 20 апреля в «Юбилейном».

Перед встречей с Хабибом отдельную пресс-конференцию провел его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Его спросили про скандальную ситуацию после боя в Лос-Анджелесе в октябре 2018 года, когда Хабиб выпрыгнул из октагона и устроил драку. В результате боец был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов.

Сначала на вопросы зрителей ответил отец бойца.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я десять раз пересматривал этот бой, - рассказал Нурмагомедов-старший. – Посмотрите, там есть такой момент в третьем раунде. Хабиб обещал драться в стойке, но там они завалились, и Хабиб зажал ногу Конору. В это время ему крикнули из угла Конора: «Ты крыса, ты обещал драться в стойке». Ну и когда бой закончился, Хабиб прыгнул как раз на того, кто это кричал. Я всегда склонен к порядку. Я ни в коем случае его не оправдываю, правильно наказали, но нужно одинаковое отношение. Почему тогда не наказали и Конора?

Начиная свое общение с фанатами, Хабиб Нурмагомедов поблагодарил президента «M-1 Global» и владельца арены, где проходила встреча, Вадима Финкельштейна.

- Карьера до UFC не менее важна. Я провел в M-1 три боя и это были очень важные бои. Тогда не было особо организаций, поэтому для меня этот опыт был очень важен. И, как видите, мы остались друзьями. Я это не забываю, потому что это была основа, - заявил Нурмагомедов.

Спросили болельщики и про следующий бой. По последней информации, ближайшим соперником Хабиба станет американский боец Дастин Порье. Обладателем временного чемпионского пояса, который и сделал Порье главным претендентом на бой с Нурмагомедовым

- У меня настоящий пояс. Единственное, что меня привлекает в этом бою – это новый пояс. Он симпатичный. А соперник очень хороший, не можем его недооценивать, он победил многих топовых бойцов. В UFC говорят, что я буду драться с Порье чуть больше, чем через пять месяцев. Со мной сложно вести переговоры, я со своими принципами. Надеюсь, переговоры пройдут хорошо, и в сентябре мы подеремся, - сказал Хабиб.

Один из болельщиков спросил у бойца, что тот сказал Конору Макгрегору после своей победы.

- Точное слово не могу вспомнить. Здесь много детей не хочу повторять, - застеснялся чемпион.

Другой фанат поинтересовался, раздражают ли Хабиба оскорбления Конора в социальных сетях. Напомним, что на прошлой неделе Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», опубликовав ее фото в хиджабе.

Одному из поклонников Хабаб подарил свою биографию.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Человек с 2016 года ничего не выиграл. Не знаю. Возможно, он просто хочет быть постоянно в теме. Старается быть на слуху. Он ведет какую-то свою политику. Такие поступки и показывают человека. Я не обращаю на них внимание. В моем статусе мы никак не можем встретиться. Если бы это было 10 лет назад, мы могли бы встретиться и решить этот вопрос так, чтобы этого никто не узнал. Сейчас это уже невозможно, - подчеркнул Хабиб.

Под конец встречи 30-летний спортсмен подарил нескольким детям, собравшимся в зале, подарки – фирменные бейсболки и майки UFC. Отдельный подарок он сделал болельщику на коляске. Как заявил Хабиб, молодой человек уже несколько лет посещает почти каждое его мероприятие в России. За это Нурмагомедов вручил ему свою автобиографию с подписью.