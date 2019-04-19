Книги и театр в одном месте: Организаторы Книжного салона объявили о его концепции

Книжный форум стартует в Михайловском манеже 23 мая и продолжит свою работу до 26 мая включительно. О том что ждёт петербуржцев и гостей города на традиционном празднике книги, рассказали его организаторы и участники: Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Юлия Стрижак, директор театра «Мюзик-холл», Андрей Константинов, писатель и журналист, Андрей Шамрай, директор Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Владимир Рябовол, отметил важность данного мероприятия для города:

- Это замечательное культурное событие, ставшее уже традицией, которая насчитывает 14 лет. За это время салон из обычной книжной выставки перерос в большой городской праздник, в рамках которого проходят мероприятия не только интересные профессионалам книжной индустрии, но и широкой публике. С 2014 года неизменным местом проведения Книжного салона стал Михайловский манеж и прилегающие к нему улицы.

Писатель и журналист Андрей КонстантиновФото: Предоставлено организаторами

В этом году Книжный салон пройдёт под знаком столетия выдающегося писателя и общественного деятеля Даниила Гранина и Года театра. Новые произведения представят писатели, лауреаты престижных литературных премий: Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Андрей Константинов, Алексей Иванов, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Евгения Некрасова; историк Алексей Кузнецов, издатель Елена Шубина, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, литературовед и главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, протоиерей Андрей Ткачев, а также зарубежные писатели и поэты.

- На Книжном салоне царит замечательная неформальная атмосфера, в ходе которой авторы могут пообщаться друг с другом, поспорить, ну и конечно же, огромное удовольствие доставляет возможность порыться в книжных новинках, поскольку на салон привозят книги, еще не попавшие в розничную торговлю, - рассказал собравшимся о том, что значит Книжный салон для писательского сообщества Андрей Константинов.

Книжные новинки в Петербург привезут более двухсот издательств со всей России и мира. Директор Санкт-Петербургского международного книжного салона Андрей Шамрай коснулся интересных моментов деловой программы.

- Российский книжный союз готовит доклад о современных тенденциях на книжном рынке и прогнозах, касающихся издательского бизнеса в целом. Я думаю это будет интересно представителям книготорговых организаций и авторам.

Директор Санкт-Петербургского международного книжного салона Андрей ШамрайФото: Предоставлено организаторами

- Культурная программа, которую мы представим на Книжном салоне будет называться «Слово и музыка великому городу». Будет установлено две сцены - большая на Манежной площади и малая на Малой садовой улице. С нами будут сотрудничать актёрские коллективы известных петербургских театров и популярные музыкальные группы, - подробно рассказала его директор Юлия Стрижак.

По словам Юлии Стрижак, в дни работы салона посетители увидят отрывки из мюзиклов и спектаклей театра «Мюзик-холл», Тетра на Литейном, Театра Музыкальной комедии, театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и других. Торжественное открытие Книжного салона, по традиции пройдёт под звуки симфонического оркестра под руководством Фабио Мастранджело, любители джаза снова услышат джаз-бенд Давида Голощекина, а также перед публикой выступят много актуальных музыкальных групп, среди которых «Markscheider Kunst».

Для детей готовится отдельная культурная программа. Юные посетители увидят отрывки из детских спектаклей театра «Мюзик- Холл», по мотивам популярных сказок, шоу гигантских мыльных пузырей, а ещё детвору на Манежной площади будут развлекать ходулисты творческого объединения «Карнавальчик»