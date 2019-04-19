2019-04-19T15:14:06+03:00
Новости компаний

Квартиры в жилых комплексах «Три кита» подорожают

Стоимость квадратного метра в проектах компании «Лидер Групп» вырастет уже в мае
Поделиться:
Советуем поспешить с покупкой, если вы давно присматриваете себе жилье в «Трех китах». Фото компании «Лидер Групп».Советуем поспешить с покупкой, если вы давно присматриваете себе жилье в «Трех китах». Фото компании «Лидер Групп».
Изменить размер текста:

Цена квадратного метра в жилых комплексах «Три кита 1» и «Три кита 2» компании «Лидер Групп» увеличится уже 1 мая. Но у тех, кто давно планировал решить квартирный вопрос, еще есть несколько дней, чтобы приобрести недвижимость комфорт-класса по старому "прейскуранту".

Напомним, жилой комплекс «Три кита 1» уже введен в эксплуатацию, а «Три кита 2» находится на госкомиссии и ожидает ввода в ближайшее время. При этом цены на квартиры в этих домах до сих остаются привлекательными - даже в сравнении с теми проектами, которые еще находятся на стадии строительства.

Напомним, «Три кита» — это новый жилой комплекс комфорт-класса от застройщика «Лидер Групп». Жильё возводится в новом микрорайоне посёлка Мурино Ленинградской области и находится в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Как рассказали в "Лидер Групп", в домах от 8 до 18 этажей есть все для комфортной и умиротворенной современной жизни. Рядом с комплексом расположен удобный въезд на КАД, в охраняемом благоустроенном дворе работают фитнесс-центр с двумя бассейнами и собственный детский сад, а машины не окружают детские и спортивные площадки благодаря подземному паркингу.

Более того, холлы домов радуют глаз дизайнерской отделкой, а среди разнообразия планировок — в том числе европланировок — найдёт что-то по вкусу и студент, и молодая семья.

К слову, недавно посёлок Мурино получил статус города, что значительно ускорит развитие в нем инфраструктуры и строительство дорог.

* Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лидер Групп»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мост на подъезде к Выборгу полностью откроют на время майских праздников
В Смольном подписан документ о реорганизации «Ленсвета»
В Петербурге на Обводном канале снесли кафе и автосервис
Петербуржец в наркотическом угаре прострелил голову родному брату
Следком заинтересовался трупом, найденным в сгоревшей квартире в Петербурге
В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба
В Петербурге полиция задержала серийных автоугонщиков
Петербуржцу обстреляли квартиру и выбили окна на Лиговском проспекте
В 2020 году в Ленобласти появится больше парков и скверов
Петербуржец, который залез в окно к возлюбленной по водосточной трубе, получил полтора года исправительных работ
Константин Визирякин стал новым главой комитета по печати Ленинградской области
Ростуризм взял на контроль ситуацию с петербуржцами, которые не смогли улететь из Пулково в Китай
В Петербурге официально открыт сезон фонтанов
Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга
Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»
Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров
Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь
Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили поножовщину
Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках