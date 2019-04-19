Квартиры в жилых комплексах «Три кита» подорожают

Цена квадратного метра в жилых комплексах «Три кита 1» и «Три кита 2» компании «Лидер Групп» увеличится уже 1 мая. Но у тех, кто давно планировал решить квартирный вопрос, еще есть несколько дней, чтобы приобрести недвижимость комфорт-класса по старому "прейскуранту".

Напомним, жилой комплекс «Три кита 1» уже введен в эксплуатацию, а «Три кита 2» находится на госкомиссии и ожидает ввода в ближайшее время. При этом цены на квартиры в этих домах до сих остаются привлекательными - даже в сравнении с теми проектами, которые еще находятся на стадии строительства.

Напомним, «Три кита» — это новый жилой комплекс комфорт-класса от застройщика «Лидер Групп». Жильё возводится в новом микрорайоне посёлка Мурино Ленинградской области и находится в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Как рассказали в "Лидер Групп", в домах от 8 до 18 этажей есть все для комфортной и умиротворенной современной жизни. Рядом с комплексом расположен удобный въезд на КАД, в охраняемом благоустроенном дворе работают фитнесс-центр с двумя бассейнами и собственный детский сад, а машины не окружают детские и спортивные площадки благодаря подземному паркингу.

Более того, холлы домов радуют глаз дизайнерской отделкой, а среди разнообразия планировок — в том числе европланировок — найдёт что-то по вкусу и студент, и молодая семья.

К слову, недавно посёлок Мурино получил статус города, что значительно ускорит развитие в нем инфраструктуры и строительство дорог.

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