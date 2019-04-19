«Падали куски бетона, строительного мусора»: В Петербурге крыша жилого дома рухнула в квартиру

«Заходишь в комнату, а через потолок виднеется синее небо», - рассказывает о своей квартире петербуржец Павел Викулин. И речь не о дорогущем пентхаусе с прозрачной крышей. Обладателем апартаментов с роскошным видом он стал из-за капитального ремонта кровли. В его квартире рухнула часть потолка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704234" frameborder="0"></iframe> Крыша дома в центре Петербурга провалилась в жилую квартиру.Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло вечером 18 апреля в доме на Радищева, 32. Петербуржец Павел Викулин приехал в гости к родителям. Неожиданно послышался треск, дикий грохот. Родственники побежали на шум, в комнату. В воздухе стоял столб плотный пыли. В потолке над кроватью и рабочим столом зияла большая дыра. Избежать пострадавших удалось чудом. Во время обрушения в комнате находилась девушка брата Павла.

В ближайшее время дыру обещают залатать.Фото: Олег ЗОЛОТО

- К счастью, она успела выбежать из комнаты, услышав непонятный скрежет. Когда мы зашли, потолок продолжал рушиться. Падали куски бетона, строительного мусора, - вспоминает мужчина. - Спасатели приехали, сказали, что так оставлять нельзя. После этого демонтировали часть перекрытия. Также явились сотрудники ЖКХ и Фонда капремонта. Посмотрели на все это и ушли. Ночевали кто где. Маму отвезли на съемную квартиру к брату, я тоже уехал. В квартире остался только отец.

ПЛЕСЕНЬ И РАЗВОДЫ

У дома богатая история. В середине 19 века по этому адресу трехэтажный каменный дом возвел коллежский асессор Иван Богданов. Однако в таком виде он простоял недолго. В 1874 здание перестроил архитектор Иван Маас. Старожилы рассказывают, что в последний раз дом ремонтировали после войны. Во время бомбежки в него попал боевой снаряд.

Крыша давно нуждалась в ремонте.Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно информации на сайте Жилищного комитета, дом относится к категории «дореволюционных и не прошедших капитальный ремонт». Все ничего, но последние годы жильцов сильно беспокоила прохудившаяся крыша. В комнатах стены покрыты плесенью и желто-коричневыми разводами.

- Около полутора лет назад был большой потоп. Давали отопление, на чердаке прорвало трубу. С потолка хлынул кипяток, - разводит руками Павел. - Залило все с четвертого этажа по второй. Предложили нам за это четыре тысячи рублей. В той комнате до сих пор не подключено электричество, ее сделали нежилой. Конечно, мы хотели, чтобы крышу приведут в порядок.

Потолок в соседней комнате пострадал из-за постоянных протечек.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

Две недели назад в доме на Радищева, 32 начался долгожданный ремонт. В 2019 году здание попало в краткосрочный план капитального ремонта фасадов и крыши. Подрядчиком работ стала компания с поэтичным названием «Северная Венеция». Вечером 18 апреля один из сотрудников поднялся на чердак со стройматериалами в руках. Внезапно пол начал уходить из-под ног.

- В том месте сгнившее межбалочное перекрытие (деревянное заполнение, - прим.ред.) из-за многолетних протечек. Он элементарно не выдержал нагрузку, - объясняет заместитель начальника отдела строительного контроля № 3 Фонда капитального ремонта Петербурга Илья Чумичев. – С подрядной организацией проведена дополнительная работа. Теперь все перемещения по чердаку будут проходить по настилам. Это предотвратит повторное обрушение. Такой метод мы применяем, когда знаем, что перекрытия аварийные. На этом адресе такого заявления у нас не было.

Во дворе дома кипит работа.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Жилкомсервисе №3 «Комсомольскую правду» заверили, что пострадавшим помогут отремонтировать комнату с видом на звездное небо. Своей вины в произошедшем они не видят.

- Подрядчик вырежет участок гнили, заменит его на новый и компенсирует ущерб, - главный инженер ЖКС №3 Михаил Руднев. - Нам сейчас нужно устранить проблему. После этого мы будем разбираться.