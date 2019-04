Легенды тяжелого метала немецкая группа Accept выступит в Петербурге с симфоническим оркестром

Немецкая группа Accept, легенды тяжелого метала, впервые выступит в Петербурге с симфоническим оркестром. Свое шоу музыканты представят на сцене ДК Ленсовета 27 апреля.

С восьмидесятых годов прошлого века одна из самых успешных немецких групп всех времен – Accept следует своему неповторимому стилю, и наконец, представит своим поклонникам грандиозное, уникальное шоу из лучших хитов в сопровождении симфонического оркестра! В России эксклюзивные концерты пройдут в апреле 2019 года.

2 августа 2017 года на фестивале «Wacken Open Air» состоялась мировая премьера – уникального двухчасового выступления Accept в сопровождении симфонического оркестра перед самой большой за всю карьеру группы аудиторией – 80 тысяч человек присутствовали на фестивале лично, а тысячи других смотрели прямую трансляцию по Интернету. Благодаря онлайн трансляции, выступление группы посмотрели тысячи человек! Шоу имело небывалый успех среди металхэдов, именно поэтому Accept решили провести тур по Европе весной 2019 года с симфоническим оркестром!

- Я очень надеюсь, что нам удастся исполнить нашу мечту, ведь мы так долго и упорно над этим работали, – говорит Вольф Хоффманн, бессменный гитарист Accept, – сейчас я могу сказать, что впереди много музыкальных сюрпризов от Accept, которые поклонники группы даже не могут себе представить! Мы готовы преумножить успех, которого мы достигли на фестивале Wacken!

Альбомы Accept, такие как «I'm a Rebel»(1980), «Restless and Wild»(1982) и «Balls to the Wall»(1983) давно заняли свои законные места в золотых коллекциях многих меломанов, а многие композиции коллектива стали всенародными хитами.

С момента воссоединения группы прошло 10 лет, за этот период квинтет выпустил 4 альбома, которые возглавляли топы немецких и европейских чартов, в том числе альбом альбом «Blind Rage» (2014) занимал №1 место, а блестящий альбом «The Rise Of Chaos» (2017) держал позицию №3.

Безусловно грядущие шоу Accept с симфоническим оркестром будут невероятно захватывающими, такого вам не доводилось видеть и слышать.