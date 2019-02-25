2019-04-19T19:00:22+03:00
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Группа Disturbed приедет в Петербург со стадионным концертом

Уже в июне 2019 года двукратные номинанты на премию Грэмми выступят с новым альбомом
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12 июня 2019 года группа Disturbed приедет в Петербург со стадионным концертом12 июня 2019 года группа Disturbed приедет в Петербург со стадионным концертомФото: Предоставлено организаторами
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Группа Disturbed возвращается в Петербург со стадионным концертом и в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Evolution». 12 июня 2019 года они выступят на сцене СК Юбилейный.

Уже в июне 2019 года двукратные номинанты на премию Грэмми, мультиплатиновая группа Disturbed вернутся в Санкт-Петербург и Москву, чтобы представить российским поклонникам альтернативного металла не только песни с новой пластинки, но и исполнить все классические хиты за уже более чем двадцатилетнюю историю.

Группа Disturbed (вокалист David Draiman, гитарист Dan Donegan, барабанщик Mike Wengren и басист John Moyer) анонсировали мировой тур в поддержку нового альбома «Evolution», который вышел в октябре 2018 года.

Альбом «Evolution» сразу получил восторженные отзывы музыкальных критиков, а также поклонников группы. Сингл «Are You Ready» с нового альбома продержался на №1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню «Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Disturbed возвращаются в Петербург Фото: Предоставлено организаторами

Disturbed возвращаются в ПетербургФото: Предоставлено организаторами

Disturbed пишут о своем альбоме «Evolution»: «Эта запись по-настоящему уникальна для нас, и мы можем только надеется, что слушая ее, мир будет чувствовать то же самое. Альбом является примером смелого и эклектичного сочетания музыкальных стилей и тональностей, что для нашей группы в новинку. Каждая песня по-своему неповторима, имеет свою глубину и силу. Альбом «Evolution» создан под влиянием классических рок-исполнителей нашей юности, в отличие от того, что мы создавали до этого».

Группа Disturbed - одна из самых успешных групп в современной истории. Коллектив начал свой путь к вершине музыкального Олимпа более двадцати лет назад. Группа выпустила 7 студийных альбомов, 5 из которых получили платиновый статус, их треки с завидным постоянством возглавляют топовые мировые хит-парады, в том числе Billboard 200. С момента своего основания в 1996 году, группа продала более 16 миллионов альбомов по всему миру и с каждым днем увеличивает армию своих поклонников!

ИСТОЧНИК KP.RU

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