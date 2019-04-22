В Беларуси мужчина несколько лет борется за право воспитывать собственного сына

Судьи, как и все люди, могут совершать ошибки. Однако цена судейской ошибки исключительно велика. История Светланы и Александра начинались, как и миллионы других. Встретились, влюбились, поженились. Вскоре у супругов родился очаровательный малыш. Однако идиллия длилась недолго.

Пропал без вести, но уведомлен

Светлана подала на развод, после чего задумала лишить бывшего мужа родительских прав. Являясь профессиональным психологом и психиатром, и обладающая специальными знаниями, в том числе гипнозом, а также немалыми артистическими способностями, женщина устроила многоходовую комбинацию c использованием государственных органов, которая увенчалась полным успехом. Светлана смогла хорошо подготовиться и ее действия напоминают отлично продуманную шахматную партию.

Началось все в 2013 году, когда Александр отправился в запланированный отпуск. Как только экс-супруг уехал, она подала в милицию заявление о его исчезновении, несмотря на то, что Светлана не является родственником Александру.

Все повестки, уведомления и другие судебные документы, которые направляет судья по адресу якобы проживания ответчика, по понятным причинам возвращаются назад в суд, так как долгое время местонахождение Александра неизвестно, о чем сообщала ранее и милиция.

Как итог: человек длительное время находился в официальном розыске как пропавший без вести (его ориентировку разместили даже на сайте Интерпола), о нем ничего неизвестно, каких-либо достоверных фактов, свидетельствующих о его местонахождении и незаконном поведении, не имеется, есть только субъективное мнение истца. Пленум Верховного суда Республики Беларусь в своем Постановлении недвусмысленно разъясняет о том, что судам «надлежит иметь в виду, что в случаях возбуждения дела при неизвестности фактического места пребывания ответчика, в том числе и при розыске ответчика, применение правил заочного производства не допускается». Однако судья это проигнорировала и вынесла заочное решение в пользу Светланы.

- В решении же со слов Светланы также были указаны факты якобы моего недостойного поведения, которые противоречат материалам дела, - рассказывает безутешный отец.

Прокурор и представитель государственного органа, участвовавшие в деле, нисколько не смутились перечисленными выше фактами, и также поддержали полностью это решение.

После этого Светлана, получив нужное решение, побежала в социальные сети и на ряд сомнительных медиашоу, где выставляла себя жертвой и хвасталась полученным решением суда. «Купаясь в лучах славы», она продолжала разрушать репутацию достойного человека и малолетнего ребенка.

Тяжкие последствия

Александр сначала долго не верил, что такое вообще возможно. Однако лично убедившись в наличии решения, мужчина попытался его обжаловать, обратившись в тот же суд города Минска. Однако судья повторила «трюк» с «уведомлением» ответчика, но в несколько ином исполнении. Не направляя ему повестку по адресу проживания, судья запросила по факсу из другой инстанции его старую электронную почту, которой он на тот момент не пользовался. На заседание Александр не явился, так как даже о нем не знал.

- Факсовый ответ этой инстанции судья приложила к делу, чтобы для апелляционного суда сослаться на якобы «надлежащее» уведомление ответчика. Судья очередной раз проигнорировала нормы процессуального Закона, согласно которых все судебные извещения должны быть обеспечены фиксацией факта отправления и доставки адресату, - разводит руками Александр.

Судебное решение повлекло за собой длительные (более 5 лет), тяжкие последствия в виде безосновательного лишения ответчика и несовершеннолетнего сына, гарантированных им государством гражданских прав и свобод. Нанесенный ребенку таким образом вред является невосполнимым, и его трудно переоценить.

У любого гражданина, безусловно, вызовет ужас та легкость, с которой он может лишиться родительских прав, и все это может быть узаконено соответствующим решением судьи.

Мы просим Президента, Генерального Прокурора и Председателя Верховного суда Республики Беларусь, обратить внимание на действия отдельных представителей суда и других госорганов, допустивших грубейшие нарушения законности при рассмотрении гражданского дела №2-4370/2013 в суде Ленинского района города Минска, а также выяснить мотивы действий всех причастных должностных лиц.

Все материалы по делу находятся в редакции. Мы будем следить за реакцией на эту публикацию и расскажем о продолжении истории.