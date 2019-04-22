Абитуриент-2019: что важно знать о выборе вуза

Выбор будущей профессии и вуза - одно из самых серьезных решений в жизни молодого человека, поэтому сделать его нелегко: ошибиться никому не хочется! Чтобы узнать о том, какими критериями руководствоваться в этом решении и как оценить качество образования в вузе, мы обратились к первому проректору Санкт- Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) Светлане Авдашкевич, участвующей в государственных процедурах оценки качества образования как эксперт Рособрнадзора.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: КАК ЕГО ОЦЕНИТЬ?

Прежде всего образовательные программы вуза должны соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. СПбУТУиЭ в 2019 году в очередной раз успешно прошел процедуру госаккредитации, подтвердив право выдачи государственных дипломов выпускникам. Это не разовая акция, а постоянная работа. Понимая ответственность перед заказчиками образовательных услуг и государством, университет строит работу в рамках государственных стандартов и законодательства. По одной и той же образовательной программе, имеющей гос-аккредитацию, специалистов готовят десятки вузов, однако выпускники далеко не каждого из них востребованы работодателями. А тратить лишнее время и средства на пере-обучение молодых специалистов никто не хочет.

Собеседник «КП» - первый проректор СПбУТУиЭ. Фото: СПбУТУиЭ.

- Важно оценивать качество образования не только с точки зрения формальных требований госстандартов, но и исходя из интересов заказчиков. Нужно учитывать наличие устойчивых научно-производственных связей с работодателями, как вуз обеспечивает трудоустройство выпускников, - говорит Светлана Авдашкевич.

ГЛАВНОЕ - ПРАКТИКА!

Опыт Университета технологий управления и экономики, кстати, очень интересен. Здесь реализовали амбициозную задачу: образование максимально подстроено под задачи реального сектора экономики, вуз имеет широкой набор механизмов сотрудничества.

- Немногие вузы в нашей стране, готовящие специалистов по юридической специальности, имеют возможность предоставить студентам хорошую практику для подкрепления полученных знаний и навыков, - добавляет Светлана Авдашкевич. - На основе долгосрочных договоров студенты университета проходят ее в Следственном комитете, прокуратуре, адвокатуре, подразделениях УМВД, стажируются в юридической клинике университета, оказывают юридическую помощь и консультируют граждан. Юридическая клиника университета зарегистрирована Минюстом России. Получив хорошее юридическое образование и практическую подготовку, они успешно трудоустраиваются.

В реализации же образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» участвуют представители исполнительной и законодательной власти города, в том числе главы муниципальных образований Санкт-Петербурга. Они участвуют в разработке образовательных программ, читают лекции будущим управленцам. Студенты могут пройти практику практически в любом органе государственной и муниципальной власти, включая Государственную думу РФ и правительство России. На выпускных курсах мы помогаем студентам вступить в молодежный кадровый резерв города, что упрощает процедуру поступления на государственную службу. При поддержке Комитета по молодежной политике администрации Петербурга в университете работает Школа молодого политика. Ее спикерами и тренерами являются представители различных партий и органов власти всех уровней. Выпускники школы могут получить поддержку в реализации общественных проектов.

ПМЭФ-2018. Подписание соглашения о сотрудничестве директором макрорегиона «Северо- Запад» Tele2 Олегом Телюковым и ректором СПбУТУиЭ Олегом Смешко. Фото: СПбУТУиЭ.

Это лишь несколько примеров. Подготовка специалистов в сферах экономики, менедж-мента, рекламы и маркетинга, IT-технологий, лингвистики и других тоже строится на сочетании теории и практики, сотрудничестве ученых (вуз работает под научно-методическим руководством Российской академии наук) и специалистов-практиков - лидеров своих отраслей!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: КАКУЮ ВЫБИРАТЬ?

- Если вы выбираете сложную программу, то, скорее всего, ваше решение в будущем принесет свои плоды. Вам будет тяжело в учении, зато легко в бою.

Хорошая библиотека, сильный преподавательский состав, техническая оснащенность аудиторий, отзывчивая к студенческим проблемам администрация - все это признаки того, что руководство вуза заботится об эффективности образовательного процесса. Важно международное сотрудничество вуза. К примеру, у нас есть международные программы двойного диплома с ведущими вузами Европы и Азии, стажировки, программы академических обменов. Они существенно расширяют возможности обучения и дальнейшего трудоустройства. Суть программ двойных дипломов в том, что после окончания университета выпускник получает дипломы одновременно и российского и зарубежного вуза-партнера. О программах двойных дипломов и академических обменах можно узнать на сайте вуза.

УЧЕБА, ОТДЫХ И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Конечно, учиться должно быть интересно и комфортно. Активная и разнообразная студенческая жизнь - важная составляющая обучения, а студенческое общежитие - компонент образовательной среды.

- У нас действует студенческий клуб, медиацентр, КВН, функционирует виртуальный «Русский музей», мы стараемся развивать и научные, и творческие, и спортивные способности студентов. Для нас важен не только учебный процесс, но и атмосфера, социальная среда и корпоративная культура, созданные на протяжении нескольких десятилетий, - говорит Светлана Авдашкевич. - А для тех, кто приезжает в Санкт-Петербург из регионов, у нас есть учебно-гостиничный комплекс, расположенный в историческом пригороде Северной столицы. Для многих наших студентов он становится вторым домом. Здесь есть мультимедийная библиотека, кафе, тренажерный и киноконцертный залы и многое другое. Лучше всего, конечно, это увидеть самому, познакомившись с вузом на дне открытых дверей, пообщаться со студентами и преподавателями.

Государственный или коммерческий вуз?

Сейчас учиться «на бюджете» можно и в государственных и в частных вузах. Многие образовательные учреждения, и Университет технологий управления и экономики в том числе, на конкурсной основе выделяют бесплатные места наиболее подготовленным абитуриентам, имеющим личные достижения, способным реализовать свои стремления в университете в одном из ведущих петербургских вузов в области управления и экономики. Условия конкурса размещены на сайте вуза. Если же вашими инвесторами готовы выступить родители, то, возможно, не так важно поступить на бюджетное место. Важно обрести важный жизненный навык и ответственность перед родителями и своим будущим, обретая профессию.

Семён Петров