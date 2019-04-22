Фармацевты помогли вылечить Афродиту

Статую торжественно встретили в музее 16 апреля. Путь в выставочный зал занял у неё около года: именно столько художники-реставраторы возвращали Афродите красоту и здоровье.

Специалистам пришлось попотеть. Скульптура, созданная римскими мастерами ещё в третьем веке до нашей эры и с 1768 года обитающая в Петербурге, была покрыта выбоинами, сколами и даже следами «доработок» последних трёх столетий.

—Афродита довольно сильно пострадала во время размещения в Гатчинском парке. И уже давно пришло время поместить ее «под крышу». Реставрация памятников древней скульптуры — это большая исследовательская и научная работа. Первостепенная наша задача — найти и восстановить изначальный облик скульптуры. У Венеры Гатчинской довольно богатая история. И для проведения реставрации мы изучили много информации о жизни античных женщин, — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Венера Гатчинская стала первым экспонатом, отреставрированным в рамках ежегодного социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», призванного сформировать у российских женщин культуру заботы о репродуктивном здоровье и проинформировать о важности регулярных профилактических осмотров.

У Венеры Гатчинской довольно богатая история. Фото Иван Сорокин.

—Мы рады первым очевидным результатам нашего сотрудничества с Эрмитажем. Уверен, что наша совместная со столь уважаемым музеем инициатива по популяризации культуры заботы о женском здоровье не останется незамеченной. Для компании, которая уже более полувека производит препараты, востребованные миллионами женщин, это очень важно, — подчеркнул доктор Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России.

Он добавил, что следующим женским образом, о котором реставраторы позаботятся совместно с фармакологами, станет мраморная скульптура императрицы Александры Федоровны, созданная в XIX веке Дмитрием Савельевым. Она предстанет перед зрителями у Октябрьской лестницы Зимнего дворца Эрмитажа в апреле 2020 года.

НАША СПРАВКА

«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» с 2016 года проводится в третью неделю апреля. Главная тема проекта в этом году — влияние предменструального синдрома на женское здоровье. Мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой теме, прошли в Петербурге, Иркутске и Москве.

Интересно, что символом проекта является гербера — цветок, который дарят тем, кем восхищаются.