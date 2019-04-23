МегаФон пригласил стартапы в песочницу

Стартап Тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в России и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. Стартап Тур включает в себя конкурс технологических проектов, а также большую образовательную и деловую программы.

МегаФон принял активное участие в дискуссиях мероприятия, посвященных перспективам внедрения различных сквозных технологий в разных регионах, а также провел технологическую песочницу для стартапов.

Елена Полякова, директор по развитию цифровых проектов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», в рамках мероприятия рассказала о том, как цифровые отраслевые платформы могут стать источниками инновационного прорывав отдельных регионах.

Опыт запуска МегаФоном телемедицинской платформы и платформы для ЖКХ в Великом Новгороде доказал, что от подобных проектов выигрывает и экономика региона, и граждане. Об этом же свидетельствует и запуск платформы ГИД и единого инвестиционного портала, разработанных для Псковской области.

КОМПЕТЕНТНО

Елена Полякова, директор по развитию цифровых проектов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»:

Разработкой решений для цифровизации мы начали заниматься еще до того, как это стало мейнстримом. На сегодняшний день более 15 решений МегаФона включены в национальный банк решений «Умный город» и рекомендованы для масштабирования и применения. Конечно, основа создания цифровой экономики – Big Data. Большие данные МегаФон не только накапливает, но и обрабатывает и анализирует.

Однако Big Data – далеко не единственный инструмент. Стратегия МегаФона предполагает разработку и вывод на рынок комплексных, платформенных решений. На Северо-Западе МегаФон реализовал сразу несколько интересных инновационных проектов, в рамках которых были апробированы такие цифровые платформы. Среди наиболее масштабных и значимых – проекты в Пскове и Великом Новгороде. Для Пскова было создано приложение «МегаФон.Гид», которое в том числе должно увеличить посещаемость туристических объектов области и сервисных учреждений рядом с ними. Его эффективность уже доказана на практике.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

В Великом Новгороде запущены сразу две платформы. Первая – телемедицинская, ориентирована на предоставление возможности проведения удаленных консультаций узких специалистов для пациентов районных больниц и ФАПов. Платформа для ЖКХ включает сервисы и для управляющих компаний, и для граждан. Она позволяет повысить эффективность работы управляющих компаний и снизить затраты граждан на оплату коммунальных услуг.

Для подпитки подобных платформ новыми идеями и для расширения спектра собственных компетенций мы и ищем партнеров, которыми могут стать стартапы с их прорывными проектами. Мы предлагаем наиболее перспективным стартапам интегрироваться в крупные решения, что может открыть перед ними новые рынки и возможности во всех регионах России.

СПРАВКА

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Обладает наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году первыми в России запустила 4GLTE, а с февраля 2014 года ввела в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (GigabitLTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн. абонентов.