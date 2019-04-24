Белорусские мотивы

Уникальная экспозиция является частью масштабного проекта «Мир глазами художников», организованного фондом Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». В рамках этого проекта за последние восемь лет проведены серии перекрестных пленэров: российских живописцев в странах Европы, иностранных художников – в регионах России. В результате создано более полутора тысяч живописных холстов и проведено более тридцати выставок по всему миру.

Бекетова Н. Ходулы. Дом В. А. Заренкова. Фото: Созидающий мир.

В 2016 году одиннадцать живописцев из Санкт-Петербурга провели пленэр, путешествуя по Беларуси. Итогом творческой экспедиции стало около восьмидесяти полотен, которые будут представлены в Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников. Картины уже выставлялись Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Орше, получив высокую оценку публики и признанных мастеров живописи.

Авторы полотен – петербургские художники Евгений Антипов, Павел Антипов, Арсений Багдасарян, Наталья Бекетова, Антонина Володченко, Ксения Заварзова, Мария Перхун, Павел Пичугин, Алла Прозорова и Иван Тарасюк. Свои работы представит также глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

Перхун М. Толочин. Монастырь. Фото: Созидающий мир.

– На холстах изображены достопримечательности Минска, Орши, Мирский и Несвижский замки, Дом-музей Шагала в Витебске, Свято-Покровский женский монастырь в городе Толочине Витебской области и многие другие живописные места Республики, – рассказывает президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. – Мы уверены, что выставка обладает большим творческим потенциалом. Она способна тронуть душу, удивлять и радовать, раскрывать новое в привычном и знакомом.

Открытие выставки состоится 29 апреля 2019 года в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая морская, 38. Санкт-Петербургский Союз художников. Большой зал.

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Наталия Берзина