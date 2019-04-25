Будущее руководство «Макдоналдс» в России встретилось с нынешним в Сколково

«Макдоналдс» - один из крупнейших работодателей для молодежи. В 2019 году одновременно с ростом числа предприятий по всей России «Макдоналдс» планирует увеличить штат до 55 000 человек. Более 2 000 сотрудников в этом году получат повышение, из них порядка 200 станут директорами предприятий. Кстати, что все директора предприятий «Макдоналдс» и 2/3 топ-менеджеров компании начинали карьеру с позиции члена бригады.

- Мы доверяем молодым будущее нашего бизнеса и только в этом году планируем инвестировать более 250 миллионов рублей в обучение и развитие персонала. В какой еще компании в возрасте немногим более 20 лет можно управлять бизнесом с двухсотмиллионным оборотом и командой из более 100 сотрудников? В «Макдоналдс» это вполне реально, и я уверен, что многие сегодняшние студенты, чей карьерный путь только начинается, смогут уже в ближайшем будущем взять управление компанией в свои руки, - отметил Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Несмотря на то, что многие работодатели сегодня неохотно берут на работу студентов, в «Макдоналдс» около 60% сотрудников в России совмещают работу с учебой. Компания поощряет стремление получить высшее образование, более того, за отличные результаты в работе и в учебе – вне зависимости от выбранной специальности, - «Макдоналдс» ежегодно выплачивает своим сотрудникам-студентам именные стипендии. В 2019 году на выплату стипендий будет направлено более 7,5 миллионов рублей, стипендию получат более 500 студентов.

«Здесь, на Дне Карьеры нас погрузили в атмосферу общения - с топ-менеджерами компании, поставщиками «Макдоналдс», бизнес-коучами и друг с другом. Я реально осознал, какие громадные возможности для карьеры и собственного развития могу получить с развитием компании «Макдонадлс» в России!», - поделился впечатлениями студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Никита Штрейс.